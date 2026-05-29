Centenares de estudiantes de la Safor empezarán el martes la PAU en el Campus de Gandia de la UPV

Miles de estudiantes afrontarán durante el mes de junio una de las citas académicas más decisivas del curso: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Entre las sedes habilitadas para acoger a los centros está el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, que contará con dos tribunales y centenares de estudiantes llegados de institutos de la comarca de la Safor.

La convocatoria ordinaria de la PAU se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, con posibilidad de habilitar el día 5 en casos excepcionales, en la Comunitat Valenciana. Y la extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, también con opción de ampliación al día 3 de julio si fuera necesario.

Las materias obligatorias y troncales se realizarán por la mañana. Las optativas, por la tarde. Cada examen tendrá una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas.

Un año más el Campus de Gandia de la UPV se convertirá durante esos días en uno de los principales puntos de la provincia, en un ambiente marcado por los nervios, la preparación y la ilusión de quienes aspiran a iniciar sus estudios superiores el próximo curso.