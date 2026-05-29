Compromís abandona el pleno de Gandia durante el debate de una moción de Vox sobre la Cursa de l’Home

Las dos concejalas de Compromís Més Gandia, Alícia Izquierdo y Esther Sapena, han abandonado esta mañana el pleno municipal durante el debate de la moción no resolutiva presentada por el único concejal de Vox en el consistorio, Manuel Millet, en el que proponía que el ayuntamiento organizara una Cursa de l'Home, por imitación a la Cursa de la Dona, que se desarrolla en Gandia desde hace casi veinte años. Esther Sapena, que por cuestiones de salud participaba telemáticamente, se ha desconectado durante el debate.

Para el grupo municipal esta iniciativa es "una burla en la lucha por la igualdad y un intento de ridiculizar la Cursa de la Dona". A última hora Vox, que en redes sociales había anunciado previamente esta moción para el pleno de mayo incluso con un cartel alusivo, cambió el concepto en el texto y habló de una "Jornada de Salud Masculina y Deporte".

La coportavoz de Compromís, Alícia Izquierdo, señaló, antes del inicio del debate, que “aunque estamos acostumbradas a escuchar muchas tonterías de Vox, nos negamos a oír en este pleno, como si fuera una propuesta más, una burla contra la igualdad disfrazada de moción”.

Desde Compromís explican que la decisión de marcharse no es una falta de respeto al debate democrático, "sino a la voluntad de no contribuir a normalizar discursos que desprecian los avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres".

“Ni la igualdad ni los derechos de las mujeres son una broma. No pensamos convertir el salón de plenos en un altavoz de propuestas que tienen como único objetivo ridiculizar iniciativas que durante años han servido para visibilizar una causa tan importante como la lucha contra las desigualdades que todavía sufren las mujeres”, manifestó Izquierdo.

Reacciones

Compromís defiende que la Cursa de la Dona de Gandia "es mucho más que una prueba deportiva, puesto que representa un espacio de sensibilización, reivindicación y apoyo a la igualdad", y lamenta que Vox haya utilizado las instituciones públicas "para presentar una iniciativa que considera provocadora y contraria a los valores de respeto y convivencia".

Por parte del Partido Popular la concejala Cristina Moreno se limitó a exponer que "cualquier iniciativa que sea en beneficio de la salud y promocione de forma activa la actividad física será bienvenida".

En representación del Grupo Socialista la concejala Liduvina Gil señaló que el concejal de Vox "no deja de sorprender en cada pleno". "Pocos municipios plantean programas de salud comunitaria y preventiva separando a mujeres y a hombres, es una locura", precisó Gil, quien a su vez reprochó a PP que se sumaran a la moción de Vox. La concejala recordó que la Cursa de la Dona de Gandia "nació para incentivar la participación de la mujer en el deporte, y este año ha llegado a las cinco mil participantes". La moción, al ser no resolutiva, no se sometió a votación.