El concejal de Turismo de Oliva recibe a la UD Oliva tras una temporada histórica
Jugadores, cuerpo técnico y directiva visitaron la Tourist Info junto al Mercat Municipal y recibieron obsequios
El concejal de Turismo de Oliva, Salvador Llopis, recibió a la UD Oliva después de una temporada histórica. El edil de Turismo de Oliva, Salvador Llopis, recibió hace unos días en las instalaciones de la Tourist Info ubicada en el paseo Lluís Vives, junto al Mercat Municipal, a jugadores, cuerpo técnico, directivos y amigos de la UD Oliva para felicitarles por los éxitos conseguidos durante esta temporada.
El equipo ha culminado una campaña brillante proclamándose campeón de liga y consiguiendo el ascenso de categoría, un hito que consolida el gran trabajo realizado tanto dentro de como fuera del terreno de juego.
Durante la recepción el propio concejal de Turismo quiso reconocer el esfuerzo y la ilusión que el equipo ha transmitido a lo largo de toda la temporada, haciendo entrega de un obsequio a cada jugador.
Salvador Llopis destacó el apoyo que ha brindado la afición al equipo durante toda la temporada, “acompañándoles en tardes de lluvia, de frío y también de mucho calor”, y aseguró que “era de justicia abrirles las puertas de casa nuestra y darlos felicidades como se merecen”.
Además, el propio edil mostró su confianza en el futuro del club, afirmando que “este equipo todavía dará muchas alegrías y muy buenas sorpresas a Oliva”.
Durante el acto también se quiso agradecer especialmente la tarea del entrenador, Joano Fuster, así como las palabras dedicadas por los capitanes Néstor Sánchez Mateu y Salva Cotaina. La recepción concluyó con una fotografía de familia y con felicitaciones de Salvador Llopis a toda la plantilla por una temporada que ya forma parte de la historia reciente del club.
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