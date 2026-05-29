El Consorci de Residus Ribera i Valldigna conciencia sobre educación ambiental en la feria Agroguadassuar

El Consorci de Residus Ribera i Valldigna, entidad responsable del tratamiento de residuos domésticos en 51 municipios de la Ribera Alta, Baixa y la Valldigna, ha participado un año más en la edición XXVIII Feria Agrícola e Industrial de Guadassuar con dos actividades de educación ambiental para fomentar la separación en origen de los residuos.

Como novedad la entidad instaló su punto informativo en la nueva sección Agroeduca y contó también con la participación del Consorcio Provincial de Bomberos, donde ofrecieron todo tipo de actividades educativas para los más pequeños.

Los visitantes de la feria tuvieron la oportunidad de hacer una visita guiada por un ecomóvil, un vehículo diseñado para la gestión de residuos y la educación ambiental en los barrios, para entender el funcionamiento de estas instalaciones y su importancia en la protección del medio ambiente.

La entidad también preparó una acción de fomento del reciclaje, “Cada residuo a su color”, que ayudó a los asistentes a aplicar la jerarquía de residuos en sus hábitos diarios y entender el valor ambiental del contenedor orgánico.

El presidente del consorcio y alcalde de Guadassuar, Vicente Estruch, recordó que "el sector agrícola y la gestión sostenible de residuos van de la mano: por ejemplo, los restos de comida del contenedor marrón de la Ribera y de la Valldigna se compostan, convirtiéndose en un abono ecológico de gran calidad”. Y señaló que es muy “importante como entidad participar en ferias consolidadas como Agroguadassuar, para seguir concienciando y sensibilizando y también para demostrar la importancia de cerrar el círculo de los residuos".

Educación ambiental

Desde el consorcio informan que la sensibilización y concienciación ambiental de la ciudadanía de los 51 municipios es, desde los inicios de la entidad, un pilar fundamental para la entidad. Además, destacan que en el complejo de valorización de residuos de Guadassuar escolares y grupos organizados tienen la oportunidad de ver de primera mano el camino que hacen los residuos, desde que llegan con el camión de recogida municipal hasta que son transformados en materia prima reciclada.