Gandia destaca el papel de la Acadèmia Valenciana de la Llengua en el 25º aniversario: "Ha sido pieza clave en la normalización, estudio, promoción y dignificación"

La primera teniente de alcaldía, Alícia Izquierdo, ha sido la representante de la ciudad de Gandia en el primer acto público de conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la constitución de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), celebrado en la iglesia del monasterio de San Miquel de los Reyes de València. El acto, conducido por la comunicadora Maria Juan, reunió representantes institucionales, miembros de la comunidad académica y del mundo de la cultura valenciana.

La programación incluyó una mesa redonda con la participación de los exacademicos Ascensió Figueres, Marisol González Felip, Manuel Pérez Saldanya y Rafael Alemany; el ex letrado-secretario general Agustí Colomer, y los periodistas Ferran Bono y Violeta Tena, que actuó como moderadora.

Un hito fundamental

La conmemoración recuerda un hito fundamental para la lengua propia de los valencianos y valencianas. El 15 de junio de 2001, el pleno de las Corts Valencianes eligió los primeros veintiún académicos y académicas que conformaron el primer pleno de la institución. Posteriormente, el 23 de julio de aquel mismo año, tomaron posesión de sus cargos en un acto celebrado en el Salón de Corts del Palau de la Generalitat.

Alícia Izquierdo destaca la importancia de la AVL durante estos veinticinco años de trayectoria. "La Acadèmia Valenciana de la Llengua ha sido una pieza clave para la normalización, el estudio, la promoción y la dignificación del valenciano, siempre desde el rigor académico y el consenso institucional".

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La primera teniente de Alcaldía también ha remarcado que "la lengua es una parte esencial de nuestro patrimonio cultural y de nuestra identidad como pueblo, e instituciones como la AVL han contribuido decisivamente a protegerla, actualizarla y proyectarla hacia el futuro".