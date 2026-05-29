La Guardia Civil rescata en Gandia a una mujer que quedó atrapada en un incendio en su vivienda

Agentes de la Guardia Civil de Gandia rescataron a una mujer dentro de una vivienda al percatarse del humo procedente de un edificio próximo al acuartelamiento. Los hechos sucedieron el pasado 19 de mayo. Los agentes detectaron gran cantidad de humo que salía de una ventana del edificio situado en la avenida de la Mar, en el barrio de Corea, cerca del "Jardinet".

Además, también fueron alertados por los vecinos que transitaban por las inmediaciones. Al aproximarse al edificio, los agentes accedieron al interior, tratando de localizar la vivienda. En una de ellas, se visualizó humo procedente de las ranuras de una de las puertas. Del domicilio salía una gran cantidad de humo negro.

Tras varios intentos de tratar de comunicarse con alguien que pudiera estar en el interior, finalmente escucharon una voz tenue y entrecortada. Se trataba de una mujer, que se encontraba tosiendo por la evidente intoxicación por inhalación de humo. La mujer trató de abrir la puerta en varias ocasiones, sin éxito debido a la desorientación sufrida, teniendo los agentes que abrir la puerta del domicilio. Quedó afectada la cocina de la vivienda, donde se originó el fuego.

Al abrir la puerta comenzó a salir una gran cantidad de humo, dificultando, tanto la respiración como la visibilidad. Los agentes accedieron para evacuar a la mujer, que ya respiraba con dificultad. Tras asegurarse de que no había más personas en el domicilio, tomaron las medidas necesarias para asegurar a los demás vecinos del edificio.

Su actuación permitió garantizar la seguridad de la movilidad en la zona, facilitar el acceso de los recursos de emergencia y preservar la integridad de vecinos y usuarios de la vía, reflejando una vez más su compromiso permanente con la seguridad a la movilidad.

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El servicio fue llevado a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial y Equipo Roca, en colaboración con agentes del Destacamento de Tráfico, bomberos del Consorcio Provincial, Policía Nacional y Policía Local.