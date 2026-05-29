Guillermo Llopis, de Oliva, vuelve a estar entre los diez mejores sumilleres de España

Oliva cuenta con uno de los mejores sumilleres de España. El olivense Guillermo Llopis Llorca revalidó por segundo año el cuarto puesto de la lista "Top 100 Sommeliers", clasificación anual que reconoce a los profesionales más destacados del vino en el panorama nacional. El hotel Four Seasons acogió una nueva edición de la gala Juve&Camps Top 100 Sommeliers Spain 2026.

Esta lista la encabezan figuras de referencia en la gastronomía española que este 2026 está encabezada por Dani Giganto del restaurante berciano Mu-Na, Joan Andoni Rementería, del Restaurante Remenetxe, y Raúl Igual de Yain Restasurante.

A ellos le siguen el olivense Guillermo Llopis, de Le Sol, y otros como Juan Luís García, del Asador de Abel, Ángel González, de The Grill de Marbella Club, Valentín Checa, del Grupo Azotea y Gemma Vela, del Mandarin Oriental Ritz de Madrid, la primera mujer en el puesto número ocho de la clasificación nacional.

A la hora de valorar esta clasificación se tiene en cuenta por parte de los jueces una evaluación de los conocimientos especializados sobre el vino, logrado mediante calificaciones y experiencia, el nivel de responsabilidad, dominio de las bodegas, adquisición de vinos, elaboración de listas y gestión del personal.

Pero también la experiencia laboral, el periodo de tiempo trabajando en restaurantes como sumiller, la profesionalidad-excelencia demostrada en el servicio al cliente, la consideración del sector, comentarios de apoyo de otros profesionales y el éxito en la competición, diferenciación del resto por logros y por méritos propios.

Guillermo Llopis es el sumiller del Restaurante Le Sol, que es de su propiedad ubicado actualmente en la ciudad de Alicante. Tiene una gran carrera de premios. Entre ellos ha sido mejor sumiller de la Comunitat Valenciana en 2012, premio de segundo finalista del Concurso Mejor Sumiller Internacional del Cava de 2017 año en el que también ganó el segundo premio al mejor sumiller de la Comunitat Valenciana y Murcia. En 2022 logró ser el mejor sumiller de Alicante, segundo mejor sumiller de España en el Concurso Torres Quiz Master y finalista en la Nariz De Oro.

A los 13 años ya iba todas las tardes, cuando salía del colegio de estudiar, a trabajar un par de horas al restaurante de su hermano, El Lloc. Bien pronto se metió en el mundo de la hostelería y a los 16 años se interesó por la enología y el mundo de las cervezas. Comenzó a interesarse por el buen vino e iba probando. Cuando había un buen partido de fútbol solía pasar por «Els Coveros» y se compraba una botella de Pesquera.

Un día el experto en vinos Juan Torres le propuso ir al CdT l'Alqueria del Duc y se inscribió a un curso sobre vinos de la DO Ribera del Duero. Probó Valbuena, Vega Sicilia, Pesquera... Y quedó asombrado. Hizo muchos más cursos y catas de vino a lo largo de los años creciendo como profesional. Después montó su primer restaurante, El Tast, en Oliva que tuvo mucho éxito, para después decidir trasladar su negocio a Benidorm, desde donde finalmente se trasladó a Alicante donde actualmente gestiona Le Sol.