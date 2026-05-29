La huelga sigue en la Safor: nueva concentración en Gandia para defender sus reivindicaciones ante el pleno municipal

Los docentes han querido explicar nuevamente por qué están en huelga. Lo han hecho en la plaza Major de Gandia con la presencia de varios centenares de profesores de toda la comarca de la Safor. Se ha leído un manifiesto que después ha sido entregado al pleno municipal del Ayuntamiento de Gandia previsto para este viernes. Lo ha recogido la concejala de Educación en funciones, Alicia Izquierdo.

En el comunicado se expresa que, después de años de abandono y de marginación, el deterioro del sistema educativo público valenciano ha llegado a un límite insostenible. La protesta del profesorado -con el apoyo del alumnado y de las familias- es por el global del sistema educativo. No es un conflicto puntual, dicen: "No es una reivindicación disfrazada, como se ha querido vender por parte de la Conselleria. Es por un sistema educativo público, de calidad y en valenciano", apuntan los docentes.

El argumentario

Los puntos más importantes son

1. Aulas masificadas.

El número de alumnado por grupo excede ampliamente el conveniente para poder participar en la enseñanza de forma efectiva.

2. Inclusión.

En todas las aulas hay alumnado con TEA, TDAH, trastornos de la conducta, dislexia, diversidad funcional física o psíquica, altas capacidades, recién llegados, alumnado otras etnias y nacionalidades entre otros. Resulta imposible para el profesorado atender adecuadamente necesidades tan diferentes y específicas.

3. Infraestructuras deficientes.

El personal docente y el alumnado está trabajando en unas infraestructuras precarias. La falta de aulas y de espacios en general es dramática.

4. Sustituciones de profesorado.

¿Cómo es posible que el alumnado llegue a estar hasta dos meses o más sin profesorado sustituto?

5. Matrícula abierta.

Durante todo el curso se está recibiendo alumnado recién llegado. Semana tras semana se acogen a 4, 5 o 6 alumnos nuevos. Las aulas son las mismas, el profesorado no aumenta y no puede avanzar al ritmo que debería.

6. Formación Profesional.

Se vive ahora la eliminación de más de 100 ciclos formativos en centros públicos, recorte de profesorado y recortes en la modalidad semipresencial, lo cual disminuye los recursos para la atención individualizada.

7. Bachillerato Artístico, General y Nocturno.

Mucho de alumnado puede quedar excluido de las opciones de bachillerato de Artes, General y Nocturno. Por qué? La nueva resolución de admisión al bachillerato publicada día 25 de febrero de 2026 pose en riesgo la igualdad de oportunidades de muchos estudiantes.

La concentración de este viernes en la plaza Major de Gandia / Salva Talens

8. Degradación y postergación del valenciano.

El valenciano es la lengua propia de los valencianos y es cooficial, junto con el castellano, en el territorio valenciano. Y a pesar de que ha sido la lengua del país desde el siglo XIII, el valenciano ha sido perseguido y prohibido en diferentes periodos de la historia desde hace poco más de 300 años.

9. Pérdida del poder adquisitivo.

A pesar de que este no es el motivo principal de esta huelga, no se puede continuar con la pérdida del poder adquisitivo que se arrastra en los últimos 20 años. "Somos el colectivo peor pagado de todo el Estado, a pesar de tener la fama de ser unos privilegiados"·.

10. La carga de trabajo, la burocracia, las horas de dedicación fuera de los centros educativos, la no desconexión laboral, la diversidad del alumnado y la atención individualizada que requiere, suponen una dedicación tan grande que a pesar de los esfuerzos y dedicación, ahoga, "nos quita tiempos y esfuerzos para dedicárselo a lo que es realmente importante: enseñar Es así como tenemos tiempo para preparar clases y materiales para nuestro alumnado?.

Apoyo

El escrito destaca lo mucho que se juega "nuestra sociedad. El futuro de todo el alumnado pende ahora mismo de un hilo a la espera que aquellos que tienen capacidad y la obligación de gobernar adoptan las medidas necesarias para solucionar esta situación pensante en el bien común, dejando de lado, si hace falta, los intereses partidistas".

Los docentes piden "altura de miras y sentido del compromiso cívico. O todos ganamos o todos perdemos. Es la hora de poner las necesidades de los más jóvenes por ante todo para asegurarnos un futuro mejor".

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El comunicado cuenta con el apoyo de numerosos centros educativos, asociaciones de padres y madres de alumnos, del propio alumnado y de otros colectivos sociales, cívicos y culturales de la comarca.