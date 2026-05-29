Un mural en Potries para dar visibilidad a las reivindicaciones de los docentes: La carta los Reyes Magos con las peticiones para el próximo curso

La lucha del profesorado continúa viva. En Potries se ha pintado un mural alusivo a la huelga de los docentes en la Safor y el resto del territorio valenciano. La obra se encuentra en el Poliesportiu-Parc de la Concòrdia del municipio y su objetivo de la obra es dar más visibilidad, si cabe, a las reivindicaciones de los docentes que continúan en huelga mientras los sindicatos negocian con la Generalitat para llegar a un acuerdo.

El mural, encomendado por el colectivo Docents de la Safor en Lluita con la colaboración del Ayuntamiento de Potries, es una carta que el profesorado envía a los Reyes Magos con sus reclamaciones para el próximo curso escolar.

Rosa Fuster, de la Font d'en Carròs, y Noe Peiró, de Gandia, ambos Licenciados en Bellas Artes, son los artistas autores del trabajo artístico pictórico. Se trata de una acción que se ha hecho coincidir con la entrega de los Premis Sambori de este jueves, cita previa de la Trobada d'Escoles en Valencià que se celebra este sábado en Potries.

Ilustración y realismo

Explica Rosa Fuster que el mural está hecho con material plástica-acrílico en el que "mezclamos ilustración, que es el estilo de mi compañero Noe, que es quien tuvo la idea inicial, y lo mío, que es un poco más de realismo. Tardamos cuatro horas en ejecutarlo".

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El mural dará la bienvenida a los y las participantes en la Trobada d'Escoles en Valencià del sábado: "El mural es nuestra manera más natural de apoyar la causa de los docentes", destaca Rosa Fuster. Como ya avanzó este diario, la Trobada d’Escoles en Valencià en Potries se convertirá en una jornada reivindicativa y como apoyo a los docentes.