Oliva pide a Costas que rectifique "un error" y reduzca el deslinde 100 a 20 metros en un tramo de Oliva Nova

El concejal de Urbanismo de Oliva, Joan Mata, informó en el pleno de mayo que se ha requerido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una rectificación de la delimitación de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre en un tramo del sector Oliva Nova comprendido entre los vértices o mojones M-111 y M-112.

En concreto se solicita a Costas la reducción del ancho de la servidumbre de los 100 a 20 metros, para aplicar esta protección de forma uniforme en todo el Sector 1 de Oliva Nova y garantizar los derechos que afectan a propietarios de 25 parcelas, entre los cuales se encuentra el ayuntamiento, con dos solares dotacionales.

El plan parcial del sector es anterior a la aprobación de la Ley de Costas de 1988. Esto habría generado derechos indemnizatorios en el supuesto de que la servidumbre se hubiera hecho inicialmente de 100 metros. Así, en el acotamiento de 1994 la servidumbre ya era de 20 metros.

Por una aplicación errónea del régimen jurídico en 2010 el Ministerio determinó que la afección tenía que ser de 100 metros, quedando todas las propiedades afectadas, incluidas las municipales, "en una situación problemática y de inseguridad jurídica", según Mata.

Joan Mata señaló que con ello "damos un paso más en la ordenación del territorio y, en este caso atendemos a una problemática que se arrastra hace 16 años. Pedimos que se corrija la orden ministerial de 15 de junio de 2010 para que esta sea coherente con la realidad física y jurídica de este tramo concreto de nuestra costa, y confiamos que el ministerio advierta este error y atienda la petición del ayuntamiento y de los vecinos».