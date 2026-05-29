Oliva reactiva los comentarios en Facebook antes del pleno donde la oposición iba a denunciar “censura”

El Gobierno de Oliva decidió ayer volver a habilitar la opción de poner comentarios en el Facebook del ayuntamiento tras su cierre hace tres meses, con la justificación de que se querían evitar faltas de respeto o mensajes de odio.

Sin embargo, la sorpresa llegó ayer al volver a activarse los comentarios unas horas antes de que empezara el pleno en el que se iba a debatir una moción conjunta presentada por Compromís, PP y PSPV-PSOE en la que pedían el restablecimiento de la participación ciudadana en esa red social. La moción se debatió pero no salió adelante; ya que votaron en contra Projecte Oliva y UCIN, socios en el gobierno local, y a favor toda la oposición, así como la concejala no adscrita Maria Bertomeu.

Con todo, la iniciativa pedía no sólo que se reactivaran los comentarios en las redes, sino "garantizar que funcionen como canales de comunicación bidireccionales, promoviendo la participación activa de la ciudadanía; y establecer un protocolo de moderación claro, público y basado en criterios objetivos, que asegure el respeto en las interacciones sin limitar injustificadamente la libertad de expresión".

Era la segunda vez que se presentaba una moción en este sentido en el pleno. En abril ya se registró, pero PRO y UCIN rechazaron la urgencia. Pero, pese a este cambio de última hora, que pilló por sorpresa, los partidos firmantes consideraron que la moción debía mantenerse y votarse.

En el turno de debate el portavoz de UCIN, Salvador Llopis, precisó que las redes de las áreas municipales que gestionan los dos concejales de UCIN, como Turismo, no se habían cerrado nunca a la participación. Y dijo que no iban a votar a favor al enterarse de que las redes ya estaban abiertas.

El portavoz del PP, Germán Salazar, señaló que la ciudadanía "debe tener estas plataformas para expresarse libremente y con respeto". Salazar considera que esta situación "no debe volver a repetirse" y debe protegerse la libertad de expresión "por mucho que le moleste a algunos".

La portavoz de Compromís, Yolanda Navarro, apuntó que le parecía "una burla" este giro de guion a última hora, "justamente cuando presentamos la moción por segunda vez". Navarro reprochó al gobierno local que "una cosa es moderar las redes y otra muy distinta es silenciarlas".

La portavoz socialista, Ana Morell, señaló que el ayuntamiento debería permitir poner comentarios a las publicaciones que cerró, con carácter retroactivo, desde el pasado 2 de marzo. "Las redes sociales municipales no son de un partido ni del gobierno, por ello deberíamos manifestar la voluntad de que sean bidireccionales y promuevan la participación activa de la ciudadanía", dijo, y exigió que se consensúe el protocolo.

La concejala no adscrita Maria Bertomeu recomendó "implementar un protocolo para gente que es reincidente en comentarios insultantes, muchas veces amparándose en el anonimato", y denunció que ella personalmente también ha recibido "muchos comentarios de odio por Facebook", denunció.

Protocolo

El concejal de Comunicación, Mario Vidal, puso algunos ejemplos de comentarios despectivos que les llevaron a tomar la medida, que ahora rectifican. Explicó que es una agencia de comunicación la que gestiona las redes sociales, y se trasladará la orden de bloquear a las personas que insulten, o los que sean reincidentes.

Por otra parte, Vidal recordó que la ciudadanía tiene otras vías para comunicar quejas, sugerencias o incidencias al ayuntamiento, por teléfono o incluso a tráves de una "app" donde se pueden registrar, llamada "Oliva App Oficina", que se puede descargar en los dispositivos móviles.

La alcaldesa, Yolanda Pastor, cerró el debate reprochando a Compromís y PSPV-PSOE que cuando gobernaron "tuvieron un año cerradas las redes de la Policía Local". Pastor señaló que ellos las cerraron "no por censura sin por responsabilidad institucional para proteger a las personas y no convertir un espacio público en una trinchera de odio". Añadió que a partir de ahora "se eliminarán comentarios insultantes o difamatarios" y anunció que "trabajaremos entre otros para aprobar un protocolo de moderación".

El protocolo de moderación queda, por tanto, pendiente en Oliva, aunque sí lo tienen otros ayuntamientos, como Xeraco, con el objetivo de frenar los insultos y las cuentas falsas en sus redes sociales. El consistorio xeraquero también se compromete a comunicar a organismos superiores mensajes que pudieran resultar delictivos.