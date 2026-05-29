Oliva retira la concejalía de Actividad a Joan Mascarell tras las polémicas declaraciones y la presión de la oposición y socios de gobierno

No hay pleno en Oliva en el que los grupos de la oposición —PSPV, Compromís y PP— e incluso el socio de gobierno, UCIN, no exijan explicaciones a la alcaldesa, Yolanda Pastor, y al concejal de Deportes y Actividad, Joan Mascarell, por las presuntas incompatibilidades relacionadas con su cargo público —extremo que el edil niega— y por su posible vinculación con el bar del campo de fútbol El Morer. De hecho, según trascendió en el último pleno, el establecimiento podría carecer de licencia de actividad.

En este caso, ha sido el portavoz de UCIN, Salvador Llopis, quien ha revelado la retirada de las competencias de Actividad a Joan Mascarell, que pasarán a estar asumidas por la concejala de UCIN, Rosa Pous. Llopis ha reconocido a Levante-EMV que esta retirada fue "una exigencia de UCIN a los socios de gobierno para no llevar adelante la moción en la que reclamaban una comisión de investigación para aclarar su gestión y su posible vinculación con la UD Oliva y el bar El Morer".

Tanto UCIN como los grupos de la oposición habían solicitado la retirada de las competencias al edil por su “posible participación en actividades económicas o movimientos bancarios vinculados al club y al bar”, así como por la relación familiar con el establecimiento.

Salvador Llopis reconoció que Projecte Oliva había accedido a retirarle esta delegación a Joan Mascarell y avanzó que el edil solicitará en septiembre un informe sobre la posible compatibilidad entre su cargo como entrenador de la UD Oliva y sus responsabilidades al frente de la concejalía de Deportes. “Si no es compatible, también pediremos su retirada”, afirmó.

Projecte Oliva, que forma parte del gobierno municipal junto a los dos concejales de UCIN, ha confirmado esta retirada y ha lamentado "desde hace meses, el Partido Socialista y Compromís han iniciado una importante campaña de desgaste personal contra Joan Mascarell, en la que se ha pasado de forma desmedida a atacar asuntos personales". Añaden: "Queremos dejar claro que todo este ruido prefabricado enturbia la gestión diaria y la dificulta, afectando a los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Por eso, por responsabilidad política y por transparencia, consideramos importante llevar a cabo esta reorganización de competencias que nos ayude a seguir centrados en Oliva. La ciudad pide prioridad en la gobernabilidad y que el foco esté centrado en el trabajo, no en las precampañas políticas".

Durante la defensa de esta moción, que iba a presentarse por vía de urgencia aunque finalmente no prosperó por los votos en contra del equipo de gobierno, la portavoz de Compromís, Yolanda Navarro, aseguró que los tres grupos de la oposición consideran que “los hechos son lo suficientemente graves” como para exigir “transparencia” al concejal y “arrojar luz sobre el clamor popular generado en torno a este asunto”.

Navarro sostuvo que “no se pueden consentir irregularidades” y lamentó que, pese a haber solicitado documentación “en numerosas ocasiones”, no hayan recibido “justificaciones suficientes”. Además, avanzó que la comisión de investigación “sigue siendo necesaria” y que volverán a plantearla en el próximo pleno. También reclamó que la solicitud de compatibilidad del edil tenga carácter retroactivo.

La portavoz socialista, Ana Morell, por su parte, recordaba que la oposición "lleva tres meses solicitando documentación y justificaciones". En referencia a la retirada de competencias, según Morell, "si Projecte Oliva le retira la delegación es porque considera que existe algún problema". Añadía: "Si se retira la delegación es porque Projecte Oliva está de acuerdo en algunos puntos de la moción". A su vez, lamentó la falta de documentación, por lo que "el debate es necesario y no se puede olvidar".

"No es suficiente"

Los grupos de la oposición, no obstante, consideran que "esta retirada de competencias es una primera consecuencia política", pero insisten en que "no resulta suficiente si no va acompañada de una investigación clara y documentada". Por ello, reclaman la creación de una comisión de investigación que permita esclarecer los hechos, revisar la documentación existente y determinar si se han producido actuaciones incompatibles con sus responsabilidades públicas.

Desde PP, Compromís y PSPV-PSOE subrayan que "no se trata de prejuzgar, sino de defender la transparencia y la confianza en la institución municipal". También destacan que la posición de UCIN ha sido clave para evidenciar que el asunto requiere una respuesta política seria y no puede quedar únicamente en explicaciones públicas.

“Oliva necesita claridad, transparencia y responsabilidades. Cuando existen dudas sobre la gestión de un cargo público, la obligación del ayuntamiento es investigarlo y dar explicaciones a la ciudadanía”, señalan.

La oposición insiste en que "la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ha ocurrido, qué relación ha existido con la UD Oliva y el bar El Morer, y si esa posible vinculación resulta compatible con las funciones y responsabilidades del concejal".

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Mascarell, por su parte, se pronunció en torno a la presentación de su compatibilidad: "No quiere decir que yo cobre y la presentaré sin cobrar para que el secretario haga el informe que crea conveniente".