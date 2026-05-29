Plata para Genaro Rey, del Club Atletisme Safor Teika de Gandia, en el Campeonato Iberoamericano Máster
El atleta queda segundo en lanzamiento de martillo y cuarto en martillo pesado en el evento celebrado en Lima (Perú).
El atleta del Club d'Atletisme Safor Teika de Gandia, Genaro Rey, ha participado en el Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo, que se ha disputado en Lima (Perú) del 22 al 27 de mayo.
Rey compitió en la prueba de martillo de 4 kilos el domingo 24 y en la de martillo pesado el lunes 25. Finalmente, fue medalla de plata en martillo, con una marca de 36 metros, y cuarto en martillo pesado, con un lanzamiento de 13,13 metros.
Hándicap
Rey señala que acusó el hecho de no poder entrenar en la jaula antes del campeonato al no estar operativa la pista de Gandia, pero no se explica aún qué le pasó con el martillo pesado, puesto que hizo dos metros por debajo de su marca habitual. "En esta vida también hay que saber perder y son cosas que pasan. Hay que analizar los errores cometidos", comenta.
Autonómico y Nacional
Ahora se centrará en el campeonato autonómico, que será el día 13 de junio, donde espera clasificarse, como en los últimos años, para el Campeonato de España Máster, que este año se celebrará del 26 al 28 en el estadio de Vallehermoso (Madrid).
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