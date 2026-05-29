Potries estrena un nuevo formato de entrega de los Premis Sambori que los convierte en una gran fiesta previa a la Trobada d'Escoles en Valencià

Los Premis Sambori siempre son el preludio de la Trobada d'Escoles en Valencià allá por donde se celebren. Este año, en la comarca de la Safor, el epicentro cultural y educativo es en Potries. Son las recompensas que se dan tras un certamen literario en lengua valenciana en el que participan varios miles de escolares y estudiantes de cada comarca. En la Safor han sido más de seis mil en el curso 2025-2026.

El acto de entrega de los Sambori en la Safor se ha celebrado este jueves en Potries ante varios centenares de personas, cuatrocientas, según el ayuntamiento. Por primera vez, la jornada ha tenido un formato totalmente diferente, dirigido especialmente a los niños y las niñas, que no tuvieron que estar dos horas sentados en un auditorio a la espera de que los tocara recoger premio. Lo de Potries se ha convertido en auténtica fiesta, en la que mientras unos niños, niñas o adolescentes recogían el premio, otros jugaban o de entretenían. Había cerámica, juegos de madera hasta merienda.

Una imagen de la entrega de premios / Alberto Garsan

Un éxito total

El éxito de convocatoria de los Sambori es indiscutible como lo prueban las cifras que rodean al evento. Han participado en el ejercicio lectivo 2025-2026 un total de 6.134 alumnos y alumnas, de los 3.385 son de Primaria, 2.016 son de Secundaria y 733 de Infantil. Han tomado parte medio centenar de centros educativos de la comarca de la Safor con la implicación y compromiso de 343 profesores y profesoras.

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Los Premis Sambori los organiza Escola Valenciana a través de la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià con la colaboración del ayuntamiento que es sede de la Trobada d'Escoles, este año el de Potries. La Trobada es este sábado, 30 de mayo.