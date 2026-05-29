El PSPV-PSOE de Gandia exige al Consell que no elimine el ciclo de TASOCT en el IES Veles e Vents del Grau

Esta mañana, los docentes ya se han manifestado por tercera semana consecutiva en las puertas del ayuntamiento tras la prevista supresión de algunos ciclos de formación profesional. Hoy, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gandia ha presentado un manifiesto en el pleno del ayuntamiento en apoyo a la educación del instituto Veles e Vents del Grau y Maria Enríquez, y en defensa de una Formación Profesional pública y de calidad.

Desde el partido denuncian la eliminación del ciclo de Promoción de Igualdad de Género y la supresión prevista para el ciclo de Técnico de Animación Sociocultural y Turística (TASOCT) en el IES Veles e Vents del Grau, así como la rebaja de tres a dos aulas del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes en el IES Maria Enríquez.

Elena Mocho, concejala socialista, ha expresado el apoyo del partido ante la situación educativa. En sus palabras, “manifestamos nuestro apoyo a las comunidades educativas de estos centros y exigimos a la Conselleria de Educación una rectificación inmediata y que reconsidere su posicionamiento. La desaparición de esta oferta formativa supondría una pérdida de talento local cualificado y una dificultad añadida para cubrir puestos de trabajo en sectores clave”. Además, ha añadido que “estos recortes del Consell del PP supondrían quitar oportunidades, apagar vocaciones y afectar el futuro al que pueden optar muchas personas”.

Moncho ha remarcado que la “Formación Profesional es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema educativo y una herramienta clave para la inserción laboral y el desarrollo económico de nuestra ciudad. Sin embargo, las políticas recientes del Consell del PP están poniendo en riesgo este modelo, con recortes económicos y de la oferta de ciclos, consecuencia de una carencia de planificación evidente”.

En el manifiesto también se solicita a la Conselleria de Educación la ampliación de plazas en los ciclos con alta demanda y lista de espera, así como el abono inmediato de los retrasos económicos que se deben a los centros, para garantizar su funcionamiento básico.

Asimismo, se exige un plan de inversiones urgente para mejorar las infraestructuras de los centros de FP gandienses y garantizar el cumplimiento de los espacios mínimos y la climatización adecuada de las aulas para hacer frente a las olas de calor.

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Por otro lado, se pide la reanudación urgente de las obras del Pla Edificant paralizadas en la ciudad de Gandia y, mientras tanto, dotar inmediatamente las aulas prefabricadas con el material TIC (pizarras, conexión y ordenadores) necesario para impartir clase, además de un calendario de ejecución real para las mejoras de las infraestructuras educativas en Gandia, así como evitar el uso de barracones como solución permanente y precaria.