La tensión se instala en los plenos de Gandia: El PP vuelve a acusar al gobierno de deteriorar el debate con sus "lindezas"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Gandia, Víctor Soler, lamenta lo que considera "el creciente deterioro del debate político en la ciudad" como consecuencia de las continuas descalificaciones personales empleadas por miembros del gobierno socialista ante las propuestas de la oposición.

Soler condena lo que considera "preocupante" que representantes públicos recurran a expresiones como "váyase al frenopático" o acusaciones relacionadas con una supuesta "disonancia cognitiva" en lugar de responder con argumentos a las cuestiones planteadas en los órganos municipales.

Definiciones

Frenopático, según la RAE, es un hospital o clínica donde se trata a los enfermos mentales, mientras que el término disonancia cognitiva, en psicología, hace referencia a la tensión interna del sistema de ideas, creencias y emociones (cogniciones) que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias.

Soler ha señalado al concejal de Vivienda, Salvador Gregori, como "uno de los principales responsables del deterioro del debate político en el Ayuntamiento", acusándole de recurrir de forma reiterada a la descalificación personal en lugar de responder a las cuestiones planteadas por la oposición.

Soler acusa a Gregori

Asimismo, ha recordado que "en el pleno del pasado mes de marzo protagonizó unas declaraciones de carácter machista que generaron un absoluto rechazo social y una importante condena pública en las redes sociales". "Cuando un gobierno deja de responder a los problemas de los vecinos y opta por el insulto, demuestra que carece de argumentos para defender su gestión y que es un gobierno acabado", sintetiza Soler.

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Por último, el líder de los populares exige al socialista Prieto que "ejerza de alcalde y de presidente del pleno y condene este tipo de insultos que degradan el debate político y no representan a una ciudad como Gandia".