La UE Tavernes de la Valldigna sigue de celebraciones: Sus equipos juvenil "B" e infantil ascienden de categoría
Gran campaña la realizada por algunos conjuntos de la inagotable cantera del club "roget"
Pepe Juan
El equipo juvenil "B" de la UE Tavernes que dirige el incombustible Salva Gil ha ascendido a Tercera a Segunda FFCV tras una gran campaña, después de vencer al Daimús CF por 7-0 en la penúltima jornada del campeonato. Una temporada espectacular con un equipo que juega al fútbol, con una gran disciplina táctica y jugadores con posibilidades de jugar en el juvenil "A".
Un Tavernes "B" juvenil que suma 67 puntos en 25 jornadas con un balance de 22 victorias, un empate y únicamente dos derrotas, 114 goles a favor y 21 en contra. El Villalonga CF se clasifica en segunda posición con 61 puntos.
Jugadores y técnicos han celebrado por todo lo alto el doble éxito de ascender como campeones, sumándose así a la gran temporada realizada por la UE Tavernes en todas sus categorías.
Por su parte, el infantil "A" de la UE Tavernes también sube de categoría, de Primera FFCV a Preferente, después de una trayectoria extraordinaria. Los "rogets" no conocen la derrota en 29 partidos disputados con jugadores con buenas maneras y proyección. El año que vienen pasarán a cadetes en su mayoría y esperan continuar con su buen hacer futbolístico.
Los protagonistas
La plantilla campeona de liga que ha consumado el ascenso está formada por Jose. Fabricio, Thiago, Alex, Salva, Neco, Llorca, Borja, Genis, Valerio, Adria, Xavi, Escrivá, Víctor, Miguel, Ferrán, Alvaro, Donet y Pelegri.
Invictos
El mister, Javi Montero, ha contado con la colaboración de su ayudante Marc Gaita, además del preparador físico, Constan Inza. A falta de una única jornada, la UE Tavernes infantil "A" suma 85 puntos tras 28 victorias y 1 empate, 154 tantos a favor y solo 14 en contra.
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