Vecinos de la playa de Oliva denuncian el impacto acústico y lumínico del festival celebrado el pasado fin de semana en plena zona residencial
Los residentes del sector 6 y 19 insisten en la necesidad de trasladar el evento musical a otras zonas adecuadas para evitar molestias: "No nos negamos a que existan, pero hay alternativas, ya que vivimos en una zona ya sobrecargada de contaminación acústica desde hace años"
La Asociación de Vecinos de los Sectores 6 y 19 de Oliva, que representa a los residentes de Terranova y Burguera en la playa de la localidad, ha vuelto a reclamar que, en caso de celebrarse de nuevo el festival Duna Dorada, este se traslade a una zona de la costa alejada del núcleo residencial. Según denuncian los afectados, los temores que ya habían expresado días antes “se han cumplido”.
Los residentes denuncian el impacto lumínico y acústico del evento, que reunió a cerca de 2.500 personas en cada una de las dos jornadas y que les ha imposibilitado descansar, ya que el escenario, como recoge la asociación, "estaba situado a pocos metros de las viviendas más cercanas, que son la primera residencia de muchos vecinos". La asociación ya solicitaba al consistorio que buscara un espacio que "contara con las condiciones adecuadas".
Añadía: "Existe una alternativa clara. Podría celebrarse en el solar situado junto al IES Gabriel Ciscar, en el polígono industrial de Oliva, que no cuenta con viviendas colindantes y, además, dispone de accesos rodados por la CV-715 y la N-332". En este sentido, la presidenta de la asociación, Araceli Roselló, recalca que "no nos negamos a que existan eventos musicales en Oliva, pero repetimos que no los queremos en una zona residencial porque hay alternativas. Vivimos en una zona ya sobrecargada de contaminación acústica desde hace años".
El concejal de Turismo de Oliva, Salvador Llopis, señalaba hace unos días a este diario que su departamento valora la posibilidad de organizar nuevas ediciones, aunque todavía no se había analizado si se mantendría en la misma ubicación o se optaría por otra alternativa. En este sentido, señalaba que "estamos a la espera de las valoraciones generales, las molestias, la movilidad, la seguridad y la valoración de la empresa para decidir su futuro".
Los vecinos denuncian las molestias a las que se han enfrentado durante el fin de semana y, a su vez, lamentan que el consistorio "haya decidido eximir cualquier limite acústico". "No hemos podido estar en nuestras casas por el ruido, las vibraciones y la luz que recibían algunas viviendas. ¿Si hay personas que viven en pueblos cercanos que nos han dicho que llegaba allí el sonido, creen que los vecinos de alrededor del solar hemos presentado quejas por capricho?", se preguntan.
A ello añaden la contaminación lumínica, ya que, como ellos mismos exponen y como se puede comprobar en las imágenes y vídeos facilitados, "los focos del escenario del festival, de gran potencia, apuntaban directamente hacia los bloques residenciales de la avenida Llauradors durante ambas noches, iluminando fachadas y balcones como si fuera de día".
La asociación lamenta que la percepción del ayuntamiento dista mucho de la de los afectados. “Mientras el ayuntamiento y el concejal de Turismo han hecho una valoración pública positiva del festival, las quejas presentadas por los vecinos a través de la sede electrónica y las llamadas a la Policía Local reflejan una realidad completamente distinta”, concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
- Un año sin ver a su hijo en Oliva: 'Se lo llevaron del hospital de Gandia cuando tenía cinco días y no sabemos dónde está. No nos han dado ni una foto’”
- Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel
- Alfauir acelera el plan urbanístico que permitirá la inversión hotelera en el monasterio de Sant Jeroni
- La familia del bebé tutelado en Oliva pide anular el acogimiento: «No hay ningún motivo grave para separar al menor de sus padres»
- Séptimo día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: 'La segunda semana está siendo dura. Ya he perdido más de mil euros, pero mantenemos el ánimo y las reivindicaciones
- Toda prevención es poca: La Diputación de Valencia destina 2,1 millones a la Safor para hacer frente a catástrofes como la dana
- El equipo directivo del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna y del CEIP Verge dels Desamparats de Oliva se suman a la ola de dimisiones por la falta de acuerdo con Educación