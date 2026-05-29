Xeraco refuerza la seguridad ciudadana con otras cinco cámaras de videovigilancia

El Ayuntamiento de Xeraco apuesta de nuevo por la seguridad y el control del tráfico en su municipio con la incorporación de cinco nuevas cámaras de videovigilancia, que se suman a las ocho cámaras de control de tránsito ya instaladas en el casco urbano.

De estas nuevas cámaras, cuatro son LPR de control de matrículas, una herramienta que permite mejorar la vigilancia de los accesos y reforzar la seguridad ciudadana. Esta medida se suma al conjunto del sistema instalado anteriormente en el cementerio municipal, ya que en 2021, se llevaron a cabo diversos robos y actos vandálicos que alertaron la preocupación de los vecinos.

Además, trabajan en un nuevo proyecto para ampliar este sistema de videovigilancia y conectar al pueblo, la playa y los caminos agrícolas con el objetivo de aumentar la seguridad en todo el término municipal. Desde el ayuntamiento señalan que su objetivo es trabajar por una ciudad más segura, moderna y preparada.

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No es la única localidad que recientemente ha anunciado la instalación de cámaras. Gandia ha iniciado el expediente para contratar por 1,3 millones de euros el nuevo sistema de videovigilancia. El proyecto contempla la instalación de 38 nuevas cámaras, la integración de las 124 ya existentes, un nuevo sistema centralizado de gestión y grabación, un "videowall" para el centro de control, que principio se instalará en la Central de Policía Local, y la incorporación de 175 cámaras corporales para los agentes de la Policía Local.