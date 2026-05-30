Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano

Cerca de 80 camiones llegan cada día a las playas del norte de Tavernes de la Valldigna para depositar arena dentro de las actuaciones de emergencia impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Los trabajos se desarrollan después de que el temporal Harry, registrado a finales de enero, provocara daños valorados en cerca de un millón de euros. El episodio obligó además a desalojar a una decena de vecinos de un edificio situado en la avenida de la Marina tras el derrumbe de varias terrazas. Los residentes pudieron regresar a sus viviendas hace unas semanas.

Tras la retirada de los cascotes acumulados sobre la arena en esta zona de la playa y la demolición del emblemático avión de hormigón de la Goleta —que permitirá ejecutar a partir de septiembre el proyecto de evacuación del lago de la Goleta—, el MITECO trabaja desde hace semanas en el vertido de cerca de 60.000 metros cúbicos de arena.

La zona permanece actualmente acordonada para facilitar las labores y garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que los bañistas únicamente pueden utilizar la playa del sur del municipio. La alcaldesa, Lara Romero, mantuvo ayer una reunión con Costas para analizar la evolución de estas actuaciones y conocer cómo avanza el proyecto de regeneración de la playa.

Reunión de la alcaldesa Lara Romero con Costas. / Levante-EMV

La primera edil ha puesto en valor el trabajo a contrarreloj que se está llevando a cabo desde el Gobierno de España para que la playa esté lista de cara al inicio de la temporada estival. Romero prevé que las actuaciones, valoradas en cerca de 1,1 millones de euros, concluyan durante la última semana de junio.

“La reposición de arena avanza con bastante rapidez, por lo que la playa arrancará la temporada estival en las mejores condiciones posibles”, señala. La alcaldesa añade que los trabajos se han paralizado de manera puntual debido al periodo de nidificación del chorlitejo patinegro.

Romero insiste en que se trata de la mayor aportación de arena recibida en las últimas décadas. En la anterior actuación se depositaron cerca de 30.000 metros cúbicos, aproximadamente la mitad de lo previsto ahora.

Arena con “garantía”

Algunos vecinos han trasladado a la alcaldesa su preocupación por las características de la arena aportada. Romero ha pedido “confianza y tranquilidad”, ya que, según explica, “la arena que se está vertiendo tiene toda la garantía y cumple con todas las características necesarias, puesto que se extrae de playas cercanas”.

Respecto al grosor de la arena, señala que “si fuera más fina, los camiones no podrían trabajar en esta zona porque se hundirían”.

Zona vallada tras depositar la arena. / Saray Fajardo

A fecha de 28 de mayo, ya se habían depositado cerca de 23.000 metros cúbicos de arena en la zona de la Goleta, aunque los trabajos se prolongarán todavía un mes más. La alcaldesa recalca que estas actuaciones permitirán a Tavernes recuperar un perfil de playa “todavía mejor” que el existente antes del temporal Harry. “Solo hay que echar un vistazo a ambos lados del canal de San Pablo para comprobar cómo avanzan los trabajos”, apunta.

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En cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Romero explica que el Gobierno de España ya dispone de los dos informes técnicos necesarios para completar la tramitación administrativa. “Está a punto de salir la DIA, que es el primer paso para licitar las obras”, concluye.