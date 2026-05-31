De las consultas en el centro de salud al móvil: un enfermero de Gandia lanza una web para tratar heridas infantiles en casa

El vecino de Gandia Enrique Copoví Alejos, miembro de la unidad de especialidad quirúrgica C2 en el Hospital Universitario de Francesc de Borja de Gandia, ha marcado un nuevo rumbo dentro de la medicina.

Tras consultas diarias y preocupaciones constantes por parte de los familiares decidió resolver estas inquietudes con la creación de “Tiritasalvaje.es”, una web que facilita información a los padres cuando sus hijos sufren alguna afección leve, como heridas o caídas. “Normalmente vienen al centro de salud con preocupaciones que realmente se podrían solucionar en casa. El objetivo es informarles de manera adecuada”, destaca.

Según ha explicado, cada entrada de la página proporciona pasos sencillos para que las familias puedan conocer en todo momento lo que deben hacer ante determinadas situaciones y calmen a sus pequeños ante cualquier susto.“Muchas veces se ponen nerviosos y, al final, una cura sencilla se puede complicar”, señala.

Respecto a la dinámica, la web consta de dos partes: una entrada que explica las tipologías de heridas básicas y, por otra parte, un blog, en el que cada martes, los padres podrán obtener información sobre quemaduras y cortes, así como explicaciones sobre los métodos de curación.

Los jueves será el turno de los niños. En sus palabras, “la idea es publicar la información que he reseñado a los familiares, pero adaptado a ellos, para que puedan leerlo y entenderlo de la mejor manera”.

Además de información básica, ha propuesto algunas alternativas para potenciar su curiosidad y conciencia. “He incorporado un experimento para hacer en casa, como el tema del lavado de manos. Es un proyecto para que los peques cultiven la palma de la mano y entiendan por qué deben lavárselas. Son diversos juegos para que los pequeños puedan entender la preocupación de los padres”, añade.

Aclara que los contenidos que ofrecen algunas organizaciones de salud son bastante complejos por lo que considera importante explicarlos de forma dinámica. En sus palabras, “lo importante es facilitar el entendimiento a cualquier persona. Hay que plasmarlo de la manera más sencilla que se pueda y así no pierdan el hilo”.

El enfermero ha destacado que la creación del proyecto también surgió por la generación de mitos. “Hay que evitar los remedios caseros y, por su puesto, evitar no curar diversas heridas por falta de importancia, ya que después se puede complicar” recalca.

Asimismo, informa de la página puede ahorrar informaciones falsas de internet. “Muchos intentan descubrir lo que les pasa en TikTok o se informan por vía de Instagram y esos son bombas de relojería”, subraya.

Para él, el proyecto ha tenido sus dificultades, ya que no “tenía conocimiento de páginas web y mucho menos para saber plasmarlo al vocabulario de los niños. La forma en que te diriges a ellos es muy importante y hay que darles seguridad y hacerlos partícipes. Además, es muy importante educar a los padres para que sepan actuar desde sus casas. Muchas veces castigan a los niños con el miedo de ir al centro de salud”.

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Desde su publicación, el pasado 15 de mayo, la iniciativa ha tenido una buena acogida. “Llevo tres entradas del blog y no me esperaba este pequeño boom. Hay algunas visitas. La idea es que sea dinámico y si la gente se vuelca y muestra su opinión y preocupación crearé más entradas y resolveré sus problemas diarios de forma básica”, concluye.