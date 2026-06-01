Aviso importante: Itinerarios alternativos por las obras de la rotonda de la Barca del Grau de Gandia que se ejecutan el martes y el miércoles de 9 a 20 horas

Las obras de la rotonda de la Barca del Grau de Gandia empezarán mañana y pasado mañana a las 9 horas para adaptarse a los horarios de las pruebas de acceso a la Universitat

El Ayuntamiento de Gandia, con el fin de adaptarse a las necesidades de los estudiantes que hacen las pruebas de acceso a la Universidad (PAU), ha decidido retrasar el inicio de las obras de la Redonda de la Barca y la calle Goleta de este martes, 2 de junio, y el miércoles, 3 de junio, a las 9 de la mañana, para facilitar la llegada al Campus de la UPV. Estaba previsto que los trabajos de asfaltado empezaran a las 7 horas y el consistorio ha logrado que el inicio se retrase dos horas.

Recorridos alternativos

De este modo, desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas, aproximadamente de estos dos días, los vehículos que se dirijan al Grau de Gandia y a la playa tendrán que acceder mediante el desvío habilitado por la Gran Vía Castell de Bairén (N-332) y la carretera Acequia del Rey.

Para los desplazamientos de vuelta a Gandia se permitirá la salida en un único sentido desde la playa Norte a través de la calle Goleta y la avenida del Grau.

En cuanto al servicio de transporte público de La Marina Gandiense, este mantendrá su recorrido habitual, aunque el paso de los autobuses estará regulado por agentes de tráfico.

Una vez finalizados los trabajos diarios, a las 20 horas aproximadamente de los dos días, la circulación quedará restablecida en los dos sentidos.

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Se recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con antelación y se agradece su comprensión ante las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar.