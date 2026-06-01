Belén Toimil, atleta de la Garbi Throws Academy de Gandia, se cuelga la medalla de bronce en el Iberoamericano con #EspañaAtletismo

#EspañaAtletismo ha cumplido con su papel histórico y se reafirma como una potencia del atletismo iberoamericano en Lima (Perú), donde este fin de semana del 29 al 31 de mayo se ha celebrado la 21ª edición del Campeonato Iberoamericano.

La #PasiónPorCompetir fue seña de identidad de los 16 atletas españoles que participaron en la competición, y que ganaron un total de 12 medallas: cuatro de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Es más, todos los representantes de #EspañaAtletismo acabaron entre los ocho primeros de sus respectivas pruebas y un 75% de la selección logró subir al podio.

Doble satisfacción

Una de las deportistas destacadas en la competición ha sido Belén Toimil, de la Garbi Throws Academy de Gandia, que sube al podio a por la medalla de bronce después de lanzar el peso a 17 metros y 57 centímetros.

La atleta, dirigida y entrenada por el técnico de Gandia, Juanvi Escolano, recupera sus mejores sensaciones en esta nueva etapa de su carrera, en la que ha decidido residir y entrenar en la capital de la Safor como una integrante más de la Academia de Lanzamientos del Club de Córrer el Garbí.

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El propio Juanvi Escolano ha protagonizado en este campeonato su debut como entrenador del sector de lanzamientos de la selección nacional absoluta. Escolano ya había sido técnico de la Real Federación Española de Atletismo en categorías inferiores y también en la selección paralímpica de España, pero ahora alcanza lo máximo de su carrera con esta convocatoria.