El Club Halterofilia Tavernes de la Valldigna suma varios podios en la competición de Jocs Esportius
La internacional Gisela Ruano recibe el cariño y la admiración de participantes y público antes de irse al Mundial
Pepe Juan
El Pabellón Julián Perea de Alzira ha acogido la quinta jornada de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de Halterofilia con la participación de halteras, chicos y chicas, de los clubes de Gandia, Alzira. Cullera, Aldaia, Sagunto, València y Tavernes de la Valldigna, en las categorías desde benjamín hasta cadete.
El CH Tavernes de la Valldigna acudió a la cita con una gran representación en muchas categorías, consiguiendo buenos resultados. Mención especial a la presencia de Gisela Ruano Herreros, que recibió el homenaje de los deportistas antes de irse al Mundial convocada por España. La haltera sub17 aprovechó la competición para hacer una toma de marcas con 134 kg en el Total Olímpico.
En cuanto a los resultados de los jóvenes del club vallero, destacar a Jadel Costa Gimenez 2º en Infantil II con 121 kilos en el Total Olímpico. En benjamines se consiguieron dos podios con Joan Bordes Sala con un total de 33,50 kilos y Pau Panalocha Bo con 21, 75 kg. Jordi Vila Brines quedó 3º en alevines con 51,00 kg.
Más participantes
También participaron a muy buen nivel Marc Bosch Corrado, Diego Tomás Martínez, Javier Morán Gónzalez. Javier González Morant, Carmen González Nogués, Jheron Ruano Herreros, Derek Garrido Costa y José Casado Cantos.
Satisfacción y suerte
Francisco Felis (Gato), entrenador y presidente del club, expresaba su satisfacción con la actuación global y la buena participación vallera, al tiempo que le deseaba toda la suerte a la número 1 de España e internacional con España, Gisela Ruano Herreros, en su aventura mundialista con la selección española.
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