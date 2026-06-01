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Detenido en Oliva un hombre por robar una cadena de oro a otro provocándole lesiones

Agentes de la Guardia Civil identificaron al autor tras la denuncia de la víctima y recuperaron la alaja

El detenido en el cuartel de Oliva.

El detenido en el cuartel de Oliva. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Gandia

La Guardia Civil detuvo en Oliva al autor de un robo con violencia e intimidación y recuperó una cadena de oro sustraída. La investigación comenzó tras la interposición de una denuncia por parte de la víctima. Relató que un hombre, tras golpear en la cara a un viandante, le provocó lesiones por las que tuvo que recibir puntos de sutura, con el fin de sustraerle la cadena de oro.

Los agentes, tras diversas investigaciones y toma de declaración de testigos, lograron identificar al autor, que fue reconocido fotográficamente tanto por la víctima como por los testigos.

Una vez localizado el hombre, de 18 años y nacionalidad española, fue detenido por un delito de robo con violencia e intimidación y otro de lesiones. Además, los agentes lograron recuperar la cadena sustraída y devolverla a su legítimo propietario.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandia número 2.

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