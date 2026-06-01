Las falleras mayores de Gandia, Lidia Marín Marzal y Valentina Jordà Micó, ya tienen su corte de honor para 2027: Estos son todos los nombres
El grupo de falleras y falleros acompañantes de las máximas representantes se reúnen en el acto de las fotos oficiales
La Federació de Falles de Gandia ha hecho oficial el listado de integrantes de las cortes de honor de las falleras mayores de 2027, Lidia Marín Marzal y Valentina Jordà Micó.
Esta resolución se hace pública tras el plazo de alegaciones a la resolución de corte de honor provisional 2027 en el tiempo que marca el Reglamento de Régimen Interno, según se establecen los artículos 55 al 57 del Reglamento de Régimen Interno, y habiendo respondido a ellas, con la información correspondiente.
La Federació, además, ha reunido a los y las protagonistas para las fotografías oficiales en un acto lleno de simpatía, buen humor y relato de vivencias entre unos y otras.
Los pequeños
La corte de honor infantil de Valentina Jordà Micó está formada por Manuela Calleja Ferrer (Falla Marqués de Campo-Perú) y Joaquín Villaescusa Ramírez (Falla Plaça Prado); Gloria Mahiques Pascual y Hugo Vela Lloret (Falla Sant Josep Raval); Marta Gilabert Martínez y Martín Gadea Bravo (Falla Beniopa); Alba Almunia Sancristóbal y Toni Jiménez Sarrió (Falla Benirredrà); Carmen Terán Domenech (Falla Serpis) y Sergi Castañer Cremades (Falla Vilanova); Clara Durbá Blasco (Falla Barri Crist Rei) y Aleix Morant Bou (Falla Passeig Lluís Belda); Neus Server Polvoreda y Enzo Larroy Bertó (Falla Plaça El·líptica), y Jimena García Camarelles y Pablo Arnau Artés (Falla Carrer Major i Passeig).
Los mayores
Por otro lado, la corte de honor de la fallera mayor Lidia Marín Marzal la integran Natalia Román Burgos y Jordi Donet Sellens (Falla Plaça Prado); María Moreno París y Óscar Vera Rumbau (Falla Avinguda República Argentina); Sandra Bonet Romero y Pablo Simarro Arocas (Falla Sant Nicolau Mosquit); Lucia Moratal Valls (Falla Sagrada Família Corea) y un fallero pendiente de cubrir la vacante; Nerea Falquet Cardona (Falla Roís de Corella) e Isaac Llopis Gomis (Falla Beniopa); Virginia Moll Pons y Marc Castellà Sendra (Falla Plaça del Mercat); Mireia Brito Simó y Sergi Tarazona Aguado (Falla Màrtirs), además de Estefanía Atienza Bou y Carlos Pons Blasco (Falla L’Alquerieta i Museu Faller)
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