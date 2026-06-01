La Filà Tuareg de Oliva cumple su 75º aniversario y honra su legado musical con una programación cultural y musical completa

La Filà Tuareg de Oliva, una de las formaciones históricas y más emblemáticas de las fiestas de Moros y Cristinas de la localidad, celebra este año una efeméride muy significativa: el 75º cumpleaños de su fundación y el 50º aniversario de su refundación, una trayectoria marcada por la continuidad, la identidad y el compromiso con la fiesta.

Con más de siete décadas de historia, la Filà Tuareg ha acontecido un pilar fundamental dentro del tejido festivo y cultural de Oliva, ha participado activamente en la evolución y proyección de las fiestas de Moros y Cristianos y ha contribuido a mantener viva una tradición que forma parte de la identidad colectiva del municipio.

Además, la música ha sido siempre un elemento vertebrador dentro de la comparsa. Muchos de sus miembros han crecido estrechamente vinculados al mundo musical, rodeados de bandas, charangas y pandillas, hecho que ha convertido la Filà Tuareg en una formación especialmente sensible a la música fiestera.

Una programación completa de memoria y patrimonio

Con motivo de este doble cumpleaños, la comparsa ha organizado una serie de actos conmemorativos que combinan memoria, patrimonio y música, elementos clave en su trayectoria. La programación empezará con la inauguración de la exposición “Això fa filà”, una propuesta que ofrece un recorrido visual y emocional por la historia de la filà a través de documentos, fotografías, piezas y recuerdos acumulados durante generaciones.

La inauguración tendrá lugar este viernes 5 de junio a las 20 horas en el Museu Etnológic del municipio y terminará con un vino de honor para los asistentes. La exposición se podrá visitar del 5 al 22 de junio de martes a sábado de 10 a 13:30 y de 16 a 19 horas y los domingos de 11 a 13:30 horas. La muestra pone en valor la esencia de la Filà Tuareg y evidencia su evolución y el peso de las personas que han construido su historia.

El papel de la música, parte de la identidad propia de la comparsa

Los actos continuarán con el concierto conmemorativo “La música a Can Tuareg”, una cita destacada que reivindica el papel fundamental de la música en la fiesta y, especialmente, dentro de la propia identidad de la filà.

La actuación tendrá lugar el sábado, 6 de junio a las 19:00 horas, en el patio de la Escola de Música de Oliva-A.A.M.O.-, bajo la dirección de Miguel Àngel Grau Martínez. La interpretación irá a cargo de la Banda Sinfónica de la Asociación Artístico-Musical de Oliva y la Colla de Dolçainers y Tabaleters Zarabanda, dos formaciones de referencia en el ámbito musical local.

El acto también contará con el estreno de una marcha fiestera compuesta por el compositor Daniel Ferrero Silvaje, así como la participación de otros autores vinculados a la historia musical de la filà, como Josep Alemany Ortolà, Pasqual Salort Aguilar, Vicent Tobar Pastor y Vicent Martí Ferrer.

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Con esta programación, la comparsa reafirma su papel como referente dentro de las fiestas de Moros y Cristianos de Oliva y apuesta por la difusión de su legado. La conmemoración de ambos aniversarios trata de mantener intactos los valores de hermandad, identidad y pasión por la fiesta. Por ello, la Filà Tuareg invita a toda la ciudadanía y a los amantes de la fiesta a participar en estos actos y a compartir una celebración que forma parte del patrimonio vivo de Oliva.