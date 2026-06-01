Gandia dedica una exposición a los elementos del Corpus Christi

La Sala dels Arcs del Ayuntamiento de Gandia acoge hasta este domingo la exposición “Elements Corpus Christi”, una muestra organizada porla Asociación Cultural Balls del Corpus de Gandia, con la colaboración del ayuntamiento a través de los departamentos de Cultura, Fira i Festes.

La exposición, dividida en cinco apartados temáticos, ofrece un recorrido por los diferentes elementos históricos que conforman la celebración del Corpus en la ciudad. Los visitantes pueden conocer de cerca el rico patrimonio cultural vinculado a esta festividad a través de material audiovisual, antiguos recortes de prensa, fotografías históricas, partituras e instrumentos musicales utilizados en la tradicional procesión cívica.

Así mismo, la muestra exhibe indumentaria tradicional valenciana de los siglos XVIII y XIX, y permite descubrir la evolución y la singularidad de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario festivo valenciano.

La muestra tiene cinco apartados temáticos. / Natxo Francés

La exposición recibió el sábado la visita del alcalde, José Manuel Prieto, y de la regidora de Cultura, Balbina Sendra. Los dos estuvieron acompañados por Josep Lluís Mendieta, en representación de la Asociación Cultural Balls del Corpus de Gandia, quien explicó las principales características y particularidades de la muestra.

“Elements Corpus Christi” constituye una oportunidad para acercarse a la historia, las tradiciones y el legado cultural del Corpus de Gandia. La exposición se puede visitar con entrada libre en horario de lunes a sábado, de 9 h a 14 h horas y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos de 10 h a 13 horas.