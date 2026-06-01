Docentes de la EOI de Gandia se suman a la huelga y afectan a los exámenes de 200 alumnos: "Urge un acuerdo porque perdemos los ciudadanos"

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Gandia está un tanto revolucionada este lunes, 1 de junio. Hay una treintena de profesores-examinadores que han secundado la huelga de los docentes y su postura afecta a unos 200 alumnos y alumnas que tenían previsto examinarse de inglés, valenciano, francés e italiano durante esta jornada. Se trata de una acción emprendida por el colectivo de docentes del centro de la capital de la Safor. En Torrevieja también han hecho lo mismo el 100 % del profesorado de idiomas.

Los docentes se han manifestado juntos dentro del edificio: "No tememos coacciones ni represalias porque estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga", destaca Elia, profesor de valenciano y representante de sus compañeros y compañeras, quien añade que "esperábamos una solución antes de iniciar la cuarta semana de paro".

También Elia incide en el rechazo frontal que ha causado en el profesorado a la agresión que sufrió una compañera este domingo por parte de un agente de la Policía Nacional: "Esta acción nos ha movilizado a todos porque es un hecho que no se puede tolerar de ninguna manera".

Los docentes han acudido a continuación a una aula de la EOI para explicar su postura al alumnado que esperaba pacientemente a la llamada para realizar los exámenes. "Queremos que entiendan que ellos no son el enemigo", comenta el profesor Elia y que lo que "pretendemos es luchar por una mejor educación".

La protesta de los docentes en la Escuela Oficial de Idiomas de Gandia / Salva Talens

Según informa el propio Elia en la sala, el alumnado está en manos de la Conselleria de Educación, que tendrá que reordenar las fechas de las convocatorias de los exámenes. Los docentes han repartido entre los presentes unas hojas que están preparadas para que los alumnos puedan expresar sus quejas ante la conselleria. También se pueden realizar las reclamaciones telemáticamente.

Al término de la reunión informativa, Alicia, que ha viajado a Gandia desde Sollana para realizar el examen B1 de inglés, explica que se encuentra con la situación de huelga: "El profesorado está en su derecho y me parece fatal que la conselleria no haya aclarado nada después de tres semanas.

También espera su turno José Miguel, otro alumno, que ha llegado desde Pedreguer. Estaba convocado a las 11.30 horas para realizar la prueba oral del B1 de francés que "para mí es muy importante y me encuentro con la huelga. Nadie me ha facilitado ninguna información y por eso he venido. Espero que alguien me dé una explicación porque he pagado las tasas y cumplo con los requisitos de la EOI.

"Del profesorado no tengo ninguna queja", indica José Miguel, pero también lanza un mensaje claro: "Urge un acuerdo entre ambas partes. Se tienen que sentar los profesores y profesoras para llegar a una solución con la Conselleria porque, con esta situación, la que pierde es la ciudadanía".