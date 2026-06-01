Inesperado y triste adiós: El entrenador, Edu Palomares "Tomaca", y la UE Tavernes de la Valldigna separan sus caminos
La directiva intenta convencer al técnico de que se quede pero este aduce que necesita un descanso
Pepe Juan
Edu Palomares "Tomaca" no continuará como entrenador del primer equipo de la UE Tavernes de la Valldigna. Triste e inesperado adiós del técnico que ha sorprendido y más aún después de la extraordinaria campaña realizada con la disputa de la promoción de ascenso a categoría nacional en Liga y el título de campeón de La Nostra Copa, que da derecho a acceder a la Copa del Rey de la próxima temporada.
El parecer general era de que "Tomaca" continuaría en el club de su vida, pues se mascaba buena sintonía por ambas partes. Pero el viernes por la noche el mister habló con el presidente y le comunicó su marcha. La directiva le pidió que rectificara y que lo pensara, pero ya no hubo vuelta atrás.
El presidente, Toni Hernández, comenta que "confiábamos en el míster por lo que se ha hecho, pero no pudimos convencerle". Ahora a trabajar para encontrar un nuevo entrenador porque la UE Tavernes es una plaza apetecida por su seriedad y organización.
"Tomaca" comenta que "ha sido una decisión muy difícil, pero mi cuerpo y mi familia necesitamos un descanso, después de tres años difíciles pero muy positivos para la entidad, la afición".
Agradecimientos
La gente joven que ha estado con el equipo, lo de final de La Nostra Copa en la Vila Joioisa y la recepción en el Ayuntamiento "no se me olvidara en la vida. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos por estar ahí en los buenos y malos momentos". El técnico confiesa que no tiene ningún compromiso con ningún equipo y repite que ahora toca descansar.
El balance de estos tres años es positivo. En el primero, en el estreno de la Lliga Comunitat como categoría, el equipo acabo en séptimo lugar en un potente grupo sur y se fue consolidando lo que ha sido la base con algunos jugadores del juvenil.
En el segundo se peleó hasta el último partido por el ascenso y promoción con jugadores mezcla de foráneos y de casa, en los que Tomaca siempre ha sabido confiar y serán base para un futuro. Moreno. Brines, Román, Felip que ha jugado en Simat y los juveniles Marc, Chover, Luis Pérez. Ferran Lledó y Vallet Supepi, muchos de ellos que aún les queda un año de juvenil. Son jugadores de la base que deben de ir a más con lo que el relevo generacional está consolidado.
Un año para no olvidar
Este último curso ha sido el mejor con una afición volcada con el equipo. Campeones de La Nostra Copa y eliminados por un rival superior como el CF Benidorm en la promoción de ascenso a 3ª RFEF.
Ahora, la UE Tavernes inicia el trabajo de buscar entrenador, fichar jugadores y seguramente habrá cambios en la base, cuya campaña ha sido muy buena, pero siempre hay cosas que mejorar.
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