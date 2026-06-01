Luz para el Ayuntamiento de Gandia: La fachada del edificio se iluminará este viernes con 'Ecolumen', un espectáculo audiovisual que conciencia sobre el medio ambiente

La plaza Mayor de Gandia acogerá este viernes, 5 de junio, una celebración muy especial con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Gandia, a través del departamento de Medio Ambiente, ha organizado una jornada que culminará con “Ecolumen”, un espectacular proyecto de videomapping que transformará la fachada de la Casa Consistorial en un gran lienzo audiovisual, elaborado por los alumnos del IES Veles e Vents, en colaboración con el departamento de Cultura.

Una acción innovadora

La propuesta combina videomapping, animación digital, inteligencia artificial, modelaje 3D y diseño sonoro inmerso para crear una experiencia audiovisual única. El espectáculo, de unos doce minutos de duración, plantea una reflexión visual sobre la relación entre la sociedad, la tecnología y el medio ambiente a través de una narrativa dividida en cinco actos: despertar, límite, caos, regeneración y consciencia.

La programación empezará a las 19 horas con diversos talleres gratuitos sobre reciclaje, economía circular y sostenibilidad dirigidos al público familiar. Posteriormente, a las 22:45 horas, tendrá lugar la primera proyección de “Ecolumen”, que se repetirá a las 23 y 23:30 horas.

La iniciativa ha sido presentada por la concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Emergencia Climática, Alícia Izquierdo, acompañada por los profesores Manuel Martínez y Juan Vicente Sabater, así como por la alumna Carla Montiel, miembro del equipo responsable del proyecto.

Una lucha contra el cambio climático

Izquierdo ha recordado que el Día Mundial del Medio Ambiente, impulsado por las Naciones Unidas desde 1972, pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de proteger el planeta y fomentar hábitos más sostenibles. En sus palabras, “es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones con el entorno, pero sobre todo para actuar. La lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos naturales son responsabilidades compartidas”.

Según ha explicado el profesor Martínez, el proyecto “es el resultado de seis meses de trabajo colaborativo entre profesores y alumnos, además de un centenar de planos audiovisuales y una banda sonora original creada específicamente para la ocasión”.

Por su parte, Sabater ha destacado el valor educativo de la iniciativa, “que permite a los alumnos trabajar en un entorno similar al profesional, coordinando un producto real destinado al gran público”.

El proyecto se enmarca dentro de una convocatoria estatal de innovación educativa financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a través de los fondos europeos Next Generation EU. En su desarrollo también han participado la empresa Audio-net Profesional y el IES Alfonso X el Sabio de Toledo.

La alumna Carla Montiel ha subrayado que “Ecolumen” ha supuesto “una experiencia inolvidable que les ha permitido experimentar con nuevas herramientas creativas y tecnológicas”.

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Desde el Ayuntamiento de Gandia animan a toda la ciudadanía a participar en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y a disfrutar de una propuesta que une educación, innovación, cultura y compromiso con la sostenibilidad.