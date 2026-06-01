Potries reuneix a milers de persones en una multitudinària Trobada d'Escoles en Valencià marcada per la vaga educativa
Prop d'un centenar de centres escolars i entitats multipliquen la població del municipi en una jornada que ha servit també de suport a l'educació pública
El municipi de Potries s'ha tornat a convertir en l'epicentre de la comunitat educativa de la Safor. Vint anys després d'acollir la seua última edició, aquella històrica cita de 2005 que celebrava el 28é aniversari de la trobada, la localitat ha acollit de nou la Trobada d'Escoles en Valencià, este any baix l'emotiu lema "Tenim història, som futur".
La resposta ciutadana i escolar va ser massiva. Un total de 54 escoles i instituts procedents de 26 municipis, junt amb 35 entitats de la comarca, van omplir els carrers de Potries el passat dissabte 30 de maig. Al ritme tradicional del tabal i la dolçaina, i de la banda de música del poble, l'edició s'ha qualificat de multitudinària multiplicant la població habitual, com passat durant el Porrat de Sant Blai.
Docents, famílies i alumnat es van bolcar per complet en una jornada que este any ha coincidit amb un context sociopolític complex: la vaga educativa indefinida que la comunitat docent manté en marxa des de fa quasi quatre setmanes.
Valoracions
L'alcalde de Potries, Sergi Vidal, no va ocultar el seu orgull per l'èxit de la convocatòria i va voler remarcar el rerefons social de la cita: "Tenim una il·lusió enorme amb què la Trobada se celebre ací a Potries, vint anys després que esta plaça del País Valencià acollira la de 2006. Moltes veïnes s'han involucrat com a voluntàries per a que açò siga possible".
Així mateix, l'alcalde va insistir en què l'esdeveniment s'ha posat al servei de les reclamacions del sector: "Estem en peu de guerra per la nostra llengua, el valencià; però també per l'educació pública i per milers de mestres i professors que l'estan defenent amb la màxima dignitat". Vidal alçava la veu durant l'acte de benvinguda: "Estem amb vosaltres!".
