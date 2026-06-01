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Promoción de ascenso: El Racing Rafelcofer Club de Fútbol golpea primero y acaricia el ascenso de Tercera a Segunda FFCV

Los de la Safor ganan por 0-2 en Benejúzar y el domingo juegan en casa el segundo y definitivo encuentro por subir de categoría

El Racing Rafelcofer CF celebra en el vestuario su victoria en Benejúzar

El Racing Rafelcofer CF celebra en el vestuario su victoria en Benejúzar / Racing Rafelcofer CF

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

El Racing Rafelcofer Club de Fútbol está más cerca de consumar el ascenso de Tercera a Segunda FFCV, tras ganar por 0-2 en Benejúzar el partido de ida de la eliminatoria única por subir. El conjunto de la Safor vence con goles de Rubén Femenía y Víctor Cardona y encarrila la promoción de ascenso muy a su favor.

El equipo de Alfonso Monzó fue superior a su rival en líneas generales, exhibiendo un oficio necesario en este tipo de competiciones. Con serenidad y aprovechando sus opciones, el Racing triunfó.

Los coferers tienen ahora el choque de vuelta en su campo, el Municipal La Runa, para rematar la faena y poder subir a Segunda FFCV. Tiene que ganar, empatar o perder por menos de dos goles para alcanzar el éxito.

Subcampeones

El Racing Rafelcofer CF y el Atlético Benejúzar han llegado a esta promoción de ascenso en calidad de subcampeones de liga en sus respectivos grupos de competición en Tercera FFCV.

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El segundo partido ya está programado para el domingo que viene, 7 de junio, en el Municipal La Runa, a partir de las 18 horas. Aunque el ascenso parece al alcance, los saforenses prefieren mantener la cautela y no cantar victoria antes de tiempo. Poe eso, esperan contar con el apoyo de su afición en tan importante compromiso liguero.

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