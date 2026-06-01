Promoción de ascenso: El Racing Rafelcofer Club de Fútbol golpea primero y acaricia el ascenso de Tercera a Segunda FFCV
Los de la Safor ganan por 0-2 en Benejúzar y el domingo juegan en casa el segundo y definitivo encuentro por subir de categoría
El Racing Rafelcofer Club de Fútbol está más cerca de consumar el ascenso de Tercera a Segunda FFCV, tras ganar por 0-2 en Benejúzar el partido de ida de la eliminatoria única por subir. El conjunto de la Safor vence con goles de Rubén Femenía y Víctor Cardona y encarrila la promoción de ascenso muy a su favor.
El equipo de Alfonso Monzó fue superior a su rival en líneas generales, exhibiendo un oficio necesario en este tipo de competiciones. Con serenidad y aprovechando sus opciones, el Racing triunfó.
Los coferers tienen ahora el choque de vuelta en su campo, el Municipal La Runa, para rematar la faena y poder subir a Segunda FFCV. Tiene que ganar, empatar o perder por menos de dos goles para alcanzar el éxito.
Subcampeones
El Racing Rafelcofer CF y el Atlético Benejúzar han llegado a esta promoción de ascenso en calidad de subcampeones de liga en sus respectivos grupos de competición en Tercera FFCV.
El segundo partido ya está programado para el domingo que viene, 7 de junio, en el Municipal La Runa, a partir de las 18 horas. Aunque el ascenso parece al alcance, los saforenses prefieren mantener la cautela y no cantar victoria antes de tiempo. Poe eso, esperan contar con el apoyo de su afición en tan importante compromiso liguero.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Consell sostiene que la tutela del bebé de Oliva se basa en informes municipales “contundentes” y se compromete a revisar el expediente
- Un año sin ver a su hijo en Oliva: 'Se lo llevaron del hospital de Gandia cuando tenía cinco días y no sabemos dónde está. No nos han dado ni una foto’”
- Más de 80 camiones diarios trabajan a contrarreloj para recuperar la arena arrastrada por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna antes del verano
- Alfauir acelera el plan urbanístico que permitirá la inversión hotelera en el monasterio de Sant Jeroni
- La familia del bebé tutelado en Oliva pide anular el acogimiento: «No hay ningún motivo grave para separar al menor de sus padres»
- Toda prevención es poca: La Diputación de Valencia destina 2,1 millones a la Safor para hacer frente a catástrofes como la dana
- El Consell activa la regulación del uso y conservación del Serpis 20 años después de su declaración como paisaje protegido
- Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras