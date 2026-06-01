El regalo más esperado: El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna cede un local a las comisiones falleras para guardar los monumentos y las plataformas

Las Fallas de Tavernes están de enhorabuena. El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha cedido un local a las Fallas del municipio con el objetivo de dar respuesta a la reivindicación del colectivo fallero y facilitar un espacio adecuado para el almacenamiento de monumentos.

La nave, de más de 1.400 metros cuadrados, ha sido condicionada y limpiada para adecuarla a las necesidades de las comisiones y garantizar su utilidad en condiciones óptimas.

El espacio servirá principalmente para guardar los monumentos falleros, carrozas y plataformas de los diferentes actos falleros con el fin de ofrecer una alternativa adecuada a las comisiones.

Lara Romero, alcaldesa de Tavernes, ha destacado que "la cesión es el resultado de un año de trabajo, tramites y gestiones", y ha recordado que se trataba de un compromiso adquirido desde el inicio de la legislatura.

Necesidad evidente

En sus palabras, "la necesidad del local era evidente, ya que actualmente las Fallas de Tavernes disponían de un espacio alquilado que se encuentra en un estado impracticable y eso dificulta la conservación y la organización del material".

También ha señalado que "esta cesión es un paso importante para que las Fallas dispongan de un espacio digno y seguro para guardar el material necesario para el desarrollo de la fiesta".

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Entrega de llaves

El acto de la otorgación del espacio tuvo lugar el sábado en la nueva nave, situada en el camino Vell de la Marina, en el polígono El Teularet. La alcaldesa Lara Romero y el concejal de Fiestas, Carlos Torres, entregaron las llaves a la presidenta de la Junta Local Fallera, Carolina Pérez, y a la fallera mayor de la ciudad, Jessica Talens, junto a la presencia de los representantes de las seis comisiones falleras y de la Junta Local Fallera, además de los regidores y regidoras del gobierno municipal.