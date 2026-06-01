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Un total de 736 estudiantes de la Safor harán la PAU en el Campus de Gandia de la UPV

La convocatoria ordinaria empieza este martes marcada por la incertidumbre de la huelga educativa

Estudiantes en el Campus de Gandia de la UPV en una imagen de archivo.

Estudiantes en el Campus de Gandia de la UPV en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Un total de 736 estudiantes de institutos de la Safor realizarán la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Campus de Gandia de la UPV. Estarán distribuidos en dos tribunales. La PAU llega con la incertidumbre de la huelga educativa, que podría afectar no tanto a su desarrollo esta semana, si no a la corrección posterior de los exámenes por parte de los profesores de Secundaria, aunque la conselleria ha previsto servicios mínimos para ello.

La convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, con posibilidad de habilitar el día 5 en casos excepcionales, en la Comunitat Valenciana. Y la extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, también con opción de ampliación al día 3 de julio si fuera necesario.

Las materias obligatorias y troncales se realizarán por la mañana. Las optativas, por la tarde. Cada examen tendrá una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas.

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Los institutos de los que procederán los alumnos son los siguientes: Colegio Gregori Mayans (Gandia), Las Colinas (el Real de Gandia), Escuelas Pías (Gandia), Ausiàs March (Gandia), Montdúver (Xeraco), Tirant lo Blanch (Gandia), Vall de la Safor (Villalonga), Veles e Vents (Gandia), Escolapias (Gandia), Los Naranjos (Gandia), San José de la Montaña (Oliva), Gabriel Ciscar (Oliva), Gregori Maians (Oliva), Jaume II el Just (Tavernes de la Valldigna), Joan Fuster (Bellreguard) y La Valldigna en Tavernes de la Valldigna.

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