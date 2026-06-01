Treinta artistas participan en Oliva en la muestra colectiva "Convergencia: de fuera a dentro"

El pasado sábado se inauguró en la galería de arte Espai número 10 de Oliva la exposición “Convergencia: de fuera a dentro”. Se trata de una muestra colectiva de miembros del colectivo Art Entre Balcons, surgido de la Fundación Aunión.

La muestra reúne obras en distintos formatos y estilos en una galería concebida como un espacio de encuentro, cercanía e intercambio artístico. Se trata de un recorrido que traslada el diálogo del exterior al espacio íntimo interior de la sala.

El objetivo es impulsar la creación contemporánea y la colaboración entre los artistas. Un total de 30 aportan obras a esta muestra que se puede ver de lunes a viernes de 16.30 h a 19 h y también los martes desde las 11 h a 13.30 h y los viernes desde las 9.30 h hasta las 12 horas.

Noticias relacionadas

Participan Vicent Aunión, Carlos Domínguez, Ann Charples, Ángeles Cumbres, Pepe Castells, Amparo Peláez, Charo Villar, Rosa Montoro, Bot, Vicente Ortiz, Paco Román, Ángeles Puig, J. José Pedro, Raquel Leoz, Julian Hussey y Alma Domínguez. También hay trabajos de Rosana Llopis, Xisca, Liliana Hernández, Angela Malysheva, Ángeles Gregori, Guillem Tormo, Silvia Ferrer, Ángel Blas, Ausiàs Fuster, Alejandro Prieto, Sabina Estrugo, Fer Caputi, Artiva CCR y de la propietaria de la galería Isabelle Navarro Huerta.