La XIV edición de la 10K Nocturna Playa de Gandia bate récord este año con más de 4.000 inscripciones

Gandia celebrará este sábado 6 de junio la XIV edición de la 10K Nocturna Playa de Gandia by Bollo, una prueba ya consolidada como uno de los eventos deportivos y turísticos mas importantes del calendario estival de la ciudad. La iniciativa se ha presentado este lunes en rueda de prensa a cargo del concejal de Deportes, Jesús Naviero; la concejala de Turismo, Balbina Sendra y el presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà. La prueba prevé batir récord este año con 4.000 inscripciones.

Naveiro ha destacado que la prueba se celebrará a partir de las 21 horas, con salida y meta en la primera línea de la playa de Gandia. También ha subrayado que se trata de una prueba “única por su formato nocturno y su entono idílico”, además de ser “uno de los circuitos más rápidos del calendario, completamente llano y homologado por la Real Federación Española de Atletismo”.

Asimismo, ha señalado la alta previsión de participación y la importancia de la organización de cajones para garantizar el correcto desarrollo de la carrera. Ha recordado que las inscripciones permanecerán abiertas hasta mañana a las 12 horas y la carrera contará con avituallamiento en el kilómetro cinco y en la meta.

Por su parte, el presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà, ha anunciado que la edición batirá un récord histórico de inscripciones y supera las 1.200 participaciones respecto al año anterior. También ha introducido como novedad organizativa la salida de cajones de ritmo (sub35, sub40, sub45 y más de 45) y dos salidas diferenciadas para garantizar la fluidez y la seguridad.

El responsable del club ha explicado que la prueba contará con categorías juveniles, promesas, sénior y veteranos, así como trofeos para los tres primeros de cada categoría, clasificación general y atletas locales. Además, ha resaltado la elevada participación femenina, que llega aproximadamente al 36 %, uno de los porcentajes más altos en pruebas 10K homologadas.

Boscà ha subrayado igualmente el carácter festivo del evento, con animación durante el recorrido, bolsa de corredor con productos de empresas colaboradoras, avituallamiento, pirotecnia final y acceso a la discoteca Eclipse para los participantes.

Ha insistido también en la recomendación de acudir con antelación a la carrera a causa de la alta afluencia en la zona de la playa durante la jornada y ha recordado que la recogida de dorsales tendrá lugar el mismo sábado en el parking de la Marina de Gandia.

Balbina Sendra, ha puesto en valor la 10K como una cita clave dentro de la estrategia de turismo deportiva de la ciudad. Ha destacado la capacidad de la prueba para atraer visitantes nacionales e internacionales, así como su perfil de participante mayoritario, situado entre los 30 y 50 años, un público que viaja habitualmente en familia y que genera un importante impacto económico en el destino.

Sendra ha resaltado la colaboración del club con el sistema de calidad turística SICTED y su vinculación con otros recursos culturales y turísticos de la ciudad, como el Palau Ducal o el Museu Fallero, así como el sector gastronómico y hotelero.

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Tanto el Ayuntamiento de Gandia como el Club Atletisme Safor Teika han coincidido en agradecer el trabajo de organización, patrocinadores y colaboradores, y han señalado el papel de la 10K Nocturna como una prueba plenamente consolidada dentro del panorama deportivo autonómico y nacional.