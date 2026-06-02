Actos vandálicos en la playa de Tavernes de la Valldigna: arrancan el vallado y los postes para proteger las dunas antes de finalizar los trabajos
El ayuntamiento recuerda que estas acciones suponen "un grave perjuicio y dificultan los esfuerzos y las inversiones destinadas a la conservación del medio natural"
No hay jornada en la que el vandalismo no vuelva a hacerse presente en distintos municipios de la Safor. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha denunciado un nuevo acto de incivismo en su litoral.
El consistorio ha denunciado un acto vandálico contra parte del vallado instalado por la Demarcación de Costas para proteger las dunas. En concreto, las vallas han sido arrancadas antes incluso de que concluyera su instalación.
El ayuntamiento denuncia que en menos de 24 horas parte del vallado ha sido arrancado, mientras que los postes de madera utilizados para delimitar y proteger la zona han aparecido arrojados al mar, un hecho que, como señalan desde el consistorio, evidencia la intencionalidad de este acto incívico.
El ayuntamiento recuerda que "las dunas son mucho más que una acumulación de arena, ya que actúan como una barrera natural, reducen los efectos de la erosión y contribuyen a proteger las edificaciones e infraestructuras situadas detrás de la línea de costa". Por ello, insisten en que proteger las dunas es también proteger las viviendas situadas a primera línea.
El consistorio reitera que este tipo de acciones suponen un grave perjuicio y dificultan los esfuerzos y las inversiones destinadas a la conservación del medio natural y a la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático.
En sus palabras, "las dunas necesitan años para formarse y solo unos minutos para ser destruidas". Por ello, recuerdan que cuidarlas es una obligación de todos y todas. "Es imprescindible la colaboración ciudadana para proteger este entorno único y denunciar cualquier comportamiento que atente contra su conservación", concluyen.
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