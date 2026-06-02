El Ayuntamiento de Gandia aprueba la oferta de Empleo Público para 2026 con 17 nuevas plazas
El acuerdo prevé la promoción interna de seis mandos, personal administrativo y técnicos de biblioteca, así como la incorporación de cinco agentes para reforzar la plantilla policial
El Ayuntamiento de Gandia, a través de la Junta de Gobierno, aprobó ayer la oferta de Empleo Público (OPE) de 2026, un acuerdo que prevé la reposición de 17 efectivos.
La propuesta de ocupación para el personal funcionario contempla las plazas de un inspector/a de la Policía Local, un ingeniero/a técnico/a de Obras Públicas, un ingeniero/a técnico/a Industrial, un técnico/a superior de Animación Cultural, cinco agentes de la Policía Local, un técnico/a auxiliar de Biblioteca, tres auxiliares administrativos/ivas y cuatro plazas de operario/a de mantenimiento.
Paralelamente, también se prevé la promoción interna de un intendente/a y un inspector/a de la Policía Local, dos oficiales, dos auxiliares administrativos/ivas y dos TAEM de biblioteca.
Adrià Vila, concejal delegado de Administración y Gobierno Interior, ha destacado el trabajo realizado por todas las partes implicadas en este acuerdo y ha agradecido la predisposición mostrada por todas ellas.
“Se trata de un acuerdo que va en la línea de reducir la temporalidad y reforzar las áreas que más lo necesitan, con el objetivo de disponer de las garantías necesarias para afrontar los retos que se nos plantean durante los próximos años”, ha declarado el edil, quien ha incidido en la importancia de avanzar en el proceso de refuerzo de la Policial Local.
En sus palabras, “incorporaremos cinco agentes y reforzaremos la promoción interna de nuestros efectivos para financiar la plantilla de la Policía”.
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