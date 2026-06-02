El buen tiempo llena la playa de Gandia a principios de junio: "Las condiciones son muy favorables para disfrutar del mar"

Son las 11 horas del 2 de junio de 2026 y la playa Norte de Gandia ofrece una imagen espectacular. Miles de personas disfrutan del Mediterráneo en un día de sol, con un calor soportable y un agua del mar cristalina, que invita al baño.

Sobre el escenario cercano al restaurante que limita con La Marina del club náutico, un grupo de mujeres participa en una clase de zumba. Cuando terminan los ejercicios, la mayoría mitiga el calor con un refrescante baño.

Concha, de Madrid, está jubilada. Acaba de tomar parte en la clase de zumba: "Tengo mucho tiempo y la mejor manera de estar entretenida es participar en las actividades que te ofrecen en esta playa". Su marido y ella llevan 12 días en la playa gandiense porque "en estas fechas está ideal. Desde hace unos años es nuestro destino perfecto porque a mi esposo le encanta". Concha asegura que ya se ha bañado y que el agua está perfecta. El único pero es que "hay mucho plástico por la arena, puede que por culpa de los padres que no enseñan a sus hijos a mantener limpia la playa. Quitando eso, lo demás está perfecto".

Matrimonio y bebé

Más adelante, en el mismo borde del mar, refrescándose, hay un matrimonio de Navarrés. Raúl, su mujer y su bebé, están en la playa de Gandia porque "mis suegros tienen un apartamento aquí y nosotros venimos a disfrutarlo. Nos estamos bañando con el nene porque la temperatura ambiente lo requiere y el mar está estupendo. Las condiciones son muy favorables. Hemos venido unos días y volvemos al trabajo, pero durante el verano venimos los fines de semana. Es una playa muy familiar, tiene de todo, servicios, agua limpia, la arena también...".

Gloria y Lucía, de Albacete, este martes, 2 de junio, disfrutando de la playa de Gandia / Salva Talens

Tomando el sol hasta que deciden meterse en el agua están Gloria y Lucía, amigas de Albacete, que viven su primera vez en la playa de Gandia: "Estamos muy a gusto aquí en la playa y también en el hotel. Nos parece que la playa está bastante llena a pesar de que estamos a primeros de junio. Venimos a este destino porque lo encontramos relativamente cerca. Aquí estamos disfrutando de una playa limpia con una temperatura del agua fresquita pero buena. Vemos que se respira tranquilidad y que tienen todos los servicios, incluido el de salvamento y socorrismo".

Gandia tiene una playa que desde mediados del mes de marzo, y coincidiendo con Fallas y Semana Santa, tiene desplegados sus servicios de socorrismo, seguridad y limpieza. Esto es un valor diferencial que la gente valora.

Eventos y más eventos

Y es que Gandia no para. El fin de semana del 22 al 24 de mayo se celebraron los eventos Gandia Pride y Frikiday, que generaron un importante flujo de visitantes, que llegaron a alcanzar una ocupación del 93 %.

En el pasado fin de semana, último de mayo, se ha mantenido la tendencia de crecimiento, y a principios de junio, se registra un sólido 90 % de ocupación.

Precisamente, los excelentes datos de los últimos días han coincidido con la celebración especial del 40 º aniversario de la obtención de la Bandera Azul en la Platja Nord.

Ahora en junio se celebra la carrera 10K Nocturna, el día 10 es el concurso internacional de fideuà, del 11 al 13 la feria gastronómica Tasta Gandia y para rematar la fiesta de Sant Joan con una programación especial.

Un grupo de personas participa en la clase de zumba / Salva Talens

Además, desde el departamento de Turismo se destaca que se está produciendo un repunte del turismo extranjero desde el mes de marzo. Es más, el mercado internacional se dispara un 17,96 % en el mes de abril de este año y se rompe la barrera de los 10.000 visitantes internacionales.

En este sentido, y según el INE, en abril de 2024 de los 32.396 turistas que llegaron a la playa de Gandia, un total de 23.806 eran españoles y 8.590 extranjeros, en 2025 de los 37.246 turistas, 28.670 eran españoles y 8.576 extranjeros y en abril de este año 2026 de los 37.006 turistas totales, 26.890 eran españoles y 10.116 extranjeros.

Ambiente en la playa de Gandia a 2 de junio de 2026 / Salva Talens

Todos estos datos invitan al optimismo en el sector turístico. La propia concejala delegada del área en el Ayuntamiento de Gandia, Balbina Sendra, asegura que "las cifras de ocupación y afluencia durante las últimas semanas demuestran el éxito de nuestra estrategia de promoción y fidelización".

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En sus palabras, "apostamos por la anticipación y la calidad. Por ello, activamos los servicios de socorrismo, seguridad y limpieza en la playa Nord desde mediados de marzo. Esta medida ofrece una certeza absoluta al visitante, que planifica sus viajes sabiendo que va a encontrar un destino seguro y plenamente operativo mucho antes de que arranque la temporada alta oficial".