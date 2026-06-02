El CF Gandia apuesta por la continuidad y renueva su confianza con Alberto Gregori al mando del nuevo proyecto en la Lliga Comunitat

El CF Gandia anuncia oficialmente la continuidad de Alberto Gregori al frente del primer equipo para la próxima temporada. Tras una campaña en la que el conjunto blanquiazul se ha proclamado campeón de liga y ha sellado su ascenso directo a la Lliga Comunitat, la directiva de la entidad apuesta por la estabilidad y la continuidad del proyecto deportivo que comenzó la pasada temporada.

El preparador gandiense ha destacado por su arraigo y vinculación emocional con el club de la capital de la Safor: "Tras una temporada que yo calificaría de inolvidable, estoy muy feliz de anunciar mi renovación por el que es el club de mi ciudad, el club de mi vida, el Club de Fútbol Gandia".

Asimismo, el entrenador ha querido enfatizar el mérito colectivo del vestuario para terminar levantando el título liguero: "Cuando llegué me encontré con el reto de construir un equipo prácticamente desde cero. Gracias al trabajo, compromiso y a la unión de todos los que forman parte de este club, hemos conseguido algo muy especial, que es devolver la ilusión a la afición y alcanzar el objetivo deportivo del ascenso".

Exigencia competitiva

Con el salto a la Lliga Comunitat, el CF Gandia se adentra en un escenario de notable exigencia competitiva. Lejos de la autocomplacencia, Gregori afronta este nuevo ciclo como "una oportunidad de seguir dando pasos adelante en un proyecto en el que creo que tiene mucho recorrido": “Inicio esta aventura en una nueva categoría con humildad, pero también con ambición y con la ilusión de seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel".

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Finalmente, el entrenador blanquiazul ha querido lanzar un mensaje de optimismo de cara al futuro a medio plazo de la entidad, mostrando su total confianza en el margen de progresión del proyecto: "Estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar".