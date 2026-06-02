Costas vuelve a sacar arena de l'Auir de Gandia con destino a zonas afectadas por temporales como Tavernes

La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, inició ayer lunes las obras de emergencia para extraer arena de la playa de l'Auir, en Gandia, y trasvasarla a zonas afectadas por el tren de borrascas de principios de 2026, fundamentalmente la costa de Tavernes de la Valldigna, donde el ministerio también trabaja desde hace días.

Así lo informaron este martes las portavoces del gobierno local Alícia Izquierdo y Balbina Sendra, en la rueda de prensa sobre los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local.

No es la primera vez que Costas saca arena de esta zona, a la altura de la calle Ribera Baixa, en el límite donde acaba la playa Nord, y con una extensión de unos 200 metros hacia el norte. En total se extraerán 18.000 toneladas, "debido a las restricciones impuestas por la Generalitat en otras playas como las de l'Escollera y Xeraco", según consta en el informe de Costas remitido al ayuntamiento. Costas comunicó estas intenciones al Ayuntamiento de Gandia el 3 de marzo.

Los trabajos se alargarán hasta el día 15, aunque podría haber un margen de unos dos o tres días más. Después, el 20 de junio, se hará un perfilado mecánico de la playa. Se ha llevado una retroexcavadora para abrir los accesos.

Costas detalla que se han adoptado medidas medioambientales para proteger al chorlitejo patinegro ("corriolet). Además, la arena procede de la playa seca, por lo que no perjudicará a la cría de bivalvos, como tellinas o "petxines", y por tanto no afectará a los intereses de la Cofradía de Pescadores.

Por otra parte, Costas advierte que "el pavimento del paseo y otras calles presentan síntomas de desgaste", aunque "si en los viales se produce algún daño achacable al tránsito de la maquinaria su reparación se acometerá con cargo al importe de adjudicación de las obras de emergencia".

Negociaciones

Desde el gobierno local apuntan que, a diferencia de años anteriores, donde estas obras de Costas pillaban prácticamente por sorpresa, esta vez ha habido una serie de negociaciones previas con el fin de reducir el impacto ambiental y sobre el turismo.

Así, en primer lugar el Gobierno de Gandia también ha conseguido que no se saque arena de la playa urbana. Por otra parte, la extracción durará 15 días, y no todo el verano, como pretendía Costas. Además, se hará antes de que acabe el curso escolar, momento en que empieza a aumentar el número de visitantes a la playa gandiense.

La Policía Local ya está informada y mantendrá una vigilancia para que se cumpla correctamente todo el proceso previsto, así como garantizar los accesos de los vecinos a las viviendas, garajes y a la Escuela de Surf.

Alícia Izquierdo manifestó que Gandia "vuelve a ser solidaria con el resto de municipios que padecen problemas de erosión de arena", pero precisó que esta "no es la solución definitiva, puesto que la arena desaparece con los temporales".