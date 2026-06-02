Empieza la PAU en Gandia con nervios y un deseo unánime entre los estudiantes: "Que se acabe cuanto antes"

Día de nervios, de repasar apuntes y de estar atentos a las instrucciones de los examinadores en esta primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana, que en el caso del Campus de Gandia de la UPV ha arrancado con cerca de 740 estudiantes procedentes de varios institutos de la Safor. Un año más, se han instalado dos tribunales para evitar desplazamientos largos.

Algunos institutos lejanos han puesto autobuses, pero lo más habitual ha sido el acompañamiento en vehículos de padres o familiares, que se repetirá en los próximos dos días.

El primer examen ha iniciado a las 9.30 horas, con Lengua Castellana y Literatura. A las 8.45 horas, cuando ya empezaba a apretar el calor, se han abierto las puertas de la Escola Politècnica y los alumnos han entrado sin prisa, pero sin pausa. Tras dar los datos personales y darles unas pegatinas, poco después se iban distribuyendo en las aulas.

Expectación antes de la apertura de puertas. / J.C.

Las materias obligatorias y troncales se realizan por la mañana y las optativas, por la tarde. Cada examen tiene una duración de 90 minutos, con un descanso de 45 minutos entre pruebas.

La huelga educativa planeaba sobre el ambiente -algunos profesores de Secundaria iban ataviados con la camiseta verde en defensa de la educación pública- pero no estaba hoy, en absoluto, entre las preocupaciones de los chicos.

Vista del ágora. / J.C.

"Quizá se retrasen en dar las notas, pero no nos ha afectado", señala Paula, procedente del IES Gabriel Ciscar de Oliva y graduada en Bachillerato de Ciencias Sociales. Le gustaría estudiar Administración de Empresas. Cree que podrá porque parte una buena nota media en Bachillerato. "Vengo con ganas", afirma.

Ariadne, del mismo instituto, comenta los consejos que les han dado los profesores: "Que controlemos los nervios, que la confianza en uno mismo es lo más importante y que estemos tranquilos porque venimos bien preparados del Bachillerato".

Cristina, profesora en Villalonga, con sus alumnas. / J.C.

Cristina es profesora de Química del IES Vall de la Safor, en Villalonga. Minutos antes de entrar, cual entrenadora, arengaba a un grupo de sus alumnos que estaban arremolinados en torno a ella.

"Deben estar tranquilos en el instituto hacemos exámenes con una duración parecida, ya están habituados", comenta después a Levante-EMV. Preguntada por si la huelga les ha podido afectar, responde categórica que no: "El profesorado de 2º de Bachillerato hemos sido responsables con el alumnado, los hemos protegido, a pesar de los mensajes que ha lanzado la conselleria".

Estudiantes del IES Vall de la Safor. / J.C.

Otra cuestión más: ¿en qué ha cambiado la PAU de la antigua Selectividad de hace 20 o 30 años? "Bueno, los nervios están ahí, pero creo que ahora los profesores les acompañamos más en todo el proceso, en cuanto al nivel y al temario creo que ahora es más fácil, pero en cambio las notas de corte están más altas que entonces, al haber menos plazas".

En cuanto al vestuario, entre los chicos predominaban pantalones cortos, zapatillas, y muchas camisetas de clubes de fútbol, de la Roja o de futbolistas como Lamine Yamal. Un grupo del Tirant lo Blanc del bachillerato científico ha acudido con la camiseta azul que se hicieron para su fiesta de graduación.

A algunos la camiseta les da buena suerte, aunque los chavales confiesan que no tienen muchas supersticiones ni han seguido rituales extraños. "La fe en Dios", ha contestado uno de ellos. Ellas también iban con ropa cómoda: camisetas de tirantes, pantalones largos y finos, pero sin referencias a sus ídolos deportivos o musicales.

Momentos previos al examen. / J.C.

Algunos reconocen que han utilizado la Inteligencia Artificial como herramienta para prepararse la PAU, haciéndole preguntas a Chat GPT o pidiéndole resúmenes, pero sin abusar ni fiarse mucho.

Profesores observan a los alumnos con prendas alusivas a la huelga. / J.C.

En general han visto bien el endurecimiento de medidas para evitar copiar, como los inhibidores de frecuencias que ha aplicado la UPV o las sanciones de la conselleria. Respecto de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos el protocolo era el siguiente: primero ponerlos en modo avión, luego apagarlos, seguidamente introducirlos en la mochila que llevaran, y después llevarla a un montón en primera fila, a la vista de los profesores examinadores.

Adrià, de Alfauir, aconseja tomárselo con calma. Le gustaría estudiar Arquitectura y espera llegar a la nota de corte superior al 11. "Si no, tocará otra alternativa", dice. Francesc, de Potries, aplaude las medidas contra las "chuletas": "Tenemos que ir todos en igualdad de condiciones, nosotros llevamos quince días estudiando". Le gustaría matricularse en Matemáticas en la UJI de Castelló.

En las manos los objetos imprescindibles para escribir, sin permitirse los estuches. Y un deseo unánime entre los estudiantes, en el que todos coinciden: "Que esto se acabe cuanto antes".