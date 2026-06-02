Gandia pide al ministerio más tiempo para acabar la rehabilitación de Benicanena, Safor y Ferroviarios

Las coportavoces del Gobierno de Gandia, Alícia Izquierdo y Balbina Sendra, han comparecido este mediodía para informar de los principales asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local celebrada ayer lunes.

Uno de ellos ha sido pedir al Ministerio de la Vivienda prórrogas para la ejecución de varias actuaciones de rehabilitación urbana financiadas con fondos europeos Next Generation, en concreto las viviendas y el entorno de las calles Safor, Benicanena y el grupo de Ferroviarios.

“En el caso de Benicanena, las actuaciones de rehabilitación de los edificios superan ya el 70% de ejecución, mientras que a los barrios de Ferroviarios y Safor se está desarrollando una intervención global superior a los 7,8 millones de euros destinada a mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y el espacio urbano. Las ampliaciones de plazo permitirán culminar adecuadamente unos proyectos que han sufrido dificultades comunes a muchas actuaciones de rehabilitación a escala estatal”, aseguró Sendra.

En concreto, se piden tres meses más para Safor y Ferroviarios, y cuatro meses para Benicanena.

Al respecto, el concejal del PP Guillermo Barber lamentó "los continuos retrasos y el creciente malestar vecinal existente" en estas actuaciones. El edil popular considera que esta situación "evidencia la incapacidad del gobierno socialista para gestionar actuaciones importantes para la ciudad”, y lamenta que muchas de las obras estén generando incertidumbre entre residentes y comerciantes afectados. Advierte que incluso "puede estar en riesgo la subvención europea”.

Otros asuntos

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado destinar los 81.245 euros obtenidos por la venta de una vivienda municipal situada en la plaza de les Xocolateres a la ampliación del parque público de vivienda municipal mediante la rehabilitación de inmuebles para dotarlos de condiciones de habitabilidad.

También se ha aprobado solicitar una subvención de cerca de 10.000 euros a la Consellería de Sanidad para desarrollar proyectos vinculados al Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, orientados a la promoción de hábitos saludables, la prevención y la mejora de la salud comunitaria.

Además, Izquierdo informó de la aprobación de varias subvenciones a entidades de la ciudad. Entre ellas, destaca una ayuda de 9.000 euros al Centro Especial de Empleo Mondúber para la integración sociolaboral de personas con discapacidad psíquica y sensorial, otra de 14.800 euros al Club de Córrer El Garbí; 4.000 euros al Club Deportivo de Pesca Gandia y 8.600 euros al Club Ciclista Escapada.