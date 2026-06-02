Joano Fuster sigue al frente de la UD Oliva para liderar una temporada cargada de ilusión, esfuerzo y sueños por cumplir

"Quien nos llevó a tocar el cielo con el ascenso continuará un año más a nuestro lado. El míster, Joano Fuster, sigue para liderar una temporada cargada de ilusión, esfuerzo y sueños por cumplir".

Así presenta la UD Oliva la continuidad de Joano Fuster al frente del primer equipo del club en la próxima temporada, en la que los del Morer competirán en Primera Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

La entidad también ha anunciado la composición del cuerpo técnico con el propio Joano al frente junto a Hazael Victoria, entrenador de porteros y Guille Gimeno, al que se le da la bienvenida como nuevo preparador físico.

Un fichaje de relumbrón

El fichaje de Gimeno es de relumbrón, ya que es Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y tiene un Máster en Alto Rendimiento Deportivo, especializado en Fuerza y Acondicionamiento Físico.

Ha formado parte del cuerpo técnico del Atzeneta UE en Segunda División B, trabajando junto a David Albelda en el área de preparación física. También ha pasado por clubes como Olímpic de Xàtiva y UD Portuarios-Disarp, donde logró un ascenso tras cuatro temporadas en la entidad.

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Además, cuenta con experiencia en una academia internacional de alto rendimiento en La Nucía, participando en la preparación de jóvenes deportistas de nivel internacional.