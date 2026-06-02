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Manita triunfal de Tigres de Gandia que afianza su liderazgo en el Campeonato Nacional de béisbol 2026

Los de la capital de la Safor vencen al equipo La Isla en Valencia por 5-9 en el partido del pasado fin de semana

Una imagen del partido de Tigres de Gandia

Una imagen del partido de Tigres de Gandia / Tigres de Gandia

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Salva Talens

Salva Talens

Gandia

Tigres de Gandia ganó a domicilio a La Isla de Valencia el pasado domingo en un partido que se cerró después de completar la sexta entrada, ya que se habían cumplido sobradamente las tres horas de juego que se contempla como tiempo máximo en esta competición.

El equipo de Gandía realizó un partido extraordinario con mucha tensión y presión por parte del equipo local, que tenía no solo que ganar sino que además hacerlo por más de 10 carreras para poder liderar la clasificación y poder afrontar con mayor tranquilidad lo que les queda de competición en esta fase de grupos.

Tigres de Gandia es el mejor equipo del campeonato

Tigres de Gandia es el mejor equipo del campeonato / Tigres de Gandia

Pero no fue así. Tigres no tenía nada que perder y mucho que ganar en este encuentro y así es como lo planteó su mánager con un equipo mermado por sus bajas, con trabajo, sacrificio, esfuerzo, disciplina y respeto al equipo contrario.

En ataque se consiguieron 7 hits ante unos pitchers muy experimentados, y cabe destacar por el buen estado de la artillería felina. En defensa se jugó con seriedad y a muy buen nivel, aunque no fue suficiente para evitar los tres errores que se cometieron.

Los números no engañan

Tigres de Gandía acabó el partido con 7 Hits y 3 errores, por 3 Hits y 1 error de La Isla y lleva en el Campeonato Nacional de Béisbol 5 victorias y 0 derrotas, con un average de 59 Hits, 5 errores, 43 carreras a favor y 9 carreras en contra.

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Los gandienses suman cinco triunfos en otros tantos encuentros, demostrando que son el mejor equipo de la competición en categoría nacional.

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