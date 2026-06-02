Nacionalistas europeos de izquierdas se darán cita en Gandia este viernes y sábado
La ciudad acogerá la asamblea general de la Alianza Libre Europea
El viernes habrá un acto abierto a la ciudadanía en la plaza de l'Escola Pia
Gandia acogerá este viernes y el sábado la asamblea general de la Alianza Libre Europea (ALE), la familia política europea de la cual forma parte Compromís, según informaron fuentes de la coalición a través de un comunicado.
"El encuentro abordará los principales retos que afronta Europa en un contexto marcado por el auge de la extrema derecha, la defensa de los derechos sociales, la paz y la diversidad cultural y lingüística", añadieron las mismas fuentes.
La portavoz comarcal de Compromís y miembro del Comité Europeo de las Regiones, Alícia Izquierdo, destacó que “es un orgullo que Gandia sea la sede de un encuentro europeo de esta relevancia. El futuro de Europa no se decide solo en Bruselas; también se construye desde los municipios, desde nuestras comarcas y desde los pueblos que defendemos una Europa más democrática, justa y diversa”.
Uno de los momentos centrales será el acto público “United for Peace”, que tendrá lugar el viernes a las 19 horas, en la plaza de l'Escola Pia.
El evento contará con la participación de dirigentes como Ana Miranda (BNG), Lynn Boylan (Sinn Féin), Diana Riba (ERC), representantes de Plaid Cymru, Carmen Smith y EH Bildu, Mario Zubiaga, así como el eurodiputado y el síndic de Compromís, Vicent Marzà i Joan Baldoví, respectivamente, además de Lorena de Lacalle, presidenta de la Alianza Libre Europea.
Desde Compromís señalan que la celebración de esta asamblea "refuerza la proyección europea de Gandia y la sitúa como espacio de diálogo, cooperación y defensa de los valores democráticos compartidos por los pueblos de Europa".
Izquierdo apuntó que “ante los discursos del odio y el miedo, queremos reivindicar una Europa de la paz, de los derechos sociales y de la convivencia. Invitamos toda la ciudadanía de Gandia y de la Safor a participar en este acto y a sumarse a una respuesta democrática y europeísta ante los retos actuales”.
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