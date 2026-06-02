Novedades en Units pel Bàsquet Gandia: Dos directivos más se suman al proyecto encabezado por Mónica Nogueroles

Las novedades en Units pel Bàsquet Gandia no son, únicamente, deportivas. En esta ocasión se trata de "fichajes" de la junta directiva. Juan Obra Jara y Alberto Alandete Vila se incorporan a la junta directiva de Units Pel Bàsquet Gandia para reforzar así la estructura de gestión y el proyecto de futuro de la entidad.

Presidenta y vicepresidentes

El proyecto 2026-2027, presidido una temporada más por Mónica Nogueroles Juan, queda conformado con Jesús Ginestar Siscar en el cargo de vicepresidente primero, Javier Ripoll Bachín de vicepresidente segundo, Rafael Miret Martí en el puesto de tesorero y Jaime Castillo Sainz que ejerce de secretario.

En el área de relaciones externas, comunicación y marketing, la responsabilidad recae, un año más, en Raúl García Suárez, mientras que la dirección deportiva estará coordinada por Javier García Moya y Juan Manuel Menacho Andrades.

Vocales

Asimismo, completan la junta directiva los vocales Gema Sabater Mestre, Antonio Samblás Castillo, Salvador Gomar Sendra, José Luis Serra Peiró, junto a las nuevas incorporaciones de ahora: Juan Obra Jara y Alberto Alandete Vila.

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Desde el club agradecen la implicación y compromiso de todos los miembros de la Directiva, cuyo trabajo es y será fundamental para continuar impulsando el crecimiento y la consolidación del proyecto deportivo y social del Units pel Bàsquet Gandia.