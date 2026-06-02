Oliva aprueba un reglamento para regular la participación en las redes sociales municipales

Por primera vez en la historia, Oliva aplicará un reglamento de participación en sus redes sociales. El ayuntamiento desactivó hace unos meses, como informó este diario, los comentarios de su cuenta de Facebook. En su página web e Instagram seguían operativas, así como en el resto de redes municipales de los departamentos de Deportes, Bienestar Social, Bibliotecas, Ocupación y Empresa, Turismo o Agricultura.

El gobierno municipal volvió a reactivar los comentarios hace unos días antes del pleno del mes de mayo, y coincidiendo con una moción presentada de forma conjunta por Compromís, PSPV-PSOE y PP. Además, han impulsado una normativa para regular este tipo de mensajes en redes.

Desde el ayuntamiento informan que el motivo de esta ordenanza se basa en la proliferación de comentarios irrespetuosos en la página de su Facebook durante los últimos meses, que no respondían a ningún criterio de interés público o veracidad, además de resultar negativos para su imagen y para la ciudadanía de Oliva.

Por ello, para poder abrir la posibilidad de hacer comentarios nuevamente en la página de su Facebook, el gobierno ha decidido implementar un reglamento de participación en sus redes sociales.

Un nuevo reglamento

Respecto al nuevo reglamento, el ayuntamiento ha destacado la necesidad de mantener el respeto en todo momento, por lo que todos los comentarios deberán contar con un tono respetuoso hacia los demás usuarios, el personal funcionario, los concejales y la administración municipal e informan que no admitirán insultos, descalificaciones personales ni expresiones humillantes.

Se prohíben los discurso de odio y subrayan que no aceptarán mensajes que promuevan la discriminación o la violencia por motivo de ideología, origen, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otras condiciones personales o sociales.

Por otra parte, insisten en que aceptarán críticas a decisiones políticas o administrativas, pero deberán de formularse sin ataques personales, acusaciones infundadas o lenguaje ofensivo dirigido a personas concretas.

Señalan que no se admitirán comentarios que atribuyan delitos, irregularidades o compartimentos ilícitos sin aportar información verídica o sin que exista una resolución judicial.

El ayuntamiento recalca que podrá eliminar cualquier comentario que incumpla las normas. En casos de reiteración o gravedad, se podrá proceder al bloqueo temporal o permanente del usuario.

Asimismo, quedará prohibido publicar los datos personales de terceros (funcionarios, concejales o ciudadanos), como los teléfonos, direcciones o información privada. Y se eliminarán los mensajes repetitivos, publicidad no autorizada o comentarios que no tengan relación con el contenido de la publicación.

El consistorio espera que se haga un uso adecuado del lenguaje y, por ello, no se tolerará expresiones agresivas, amenazas, burlas o cualquier forma de acoso.

Recalcan la responsabilidad del usuario y recuerdan que cada persona es responsable de los contenidos que publica. Por ello, el ayuntamiento explica que no se hará responsable de las opiniones de terceros, pero sí actuará para garantizar un entorno seguro y respetuoso.

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Por último reivindican la importancia de la transparencia. La moderación se podrá realizar sin aviso previo, pero el gobierno podrá informar públicamente de los criterios aplicados cuando sea necesario para mantener la convivencia y la claridad.