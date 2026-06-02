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Los premios "Magistrals" a los mejores profesores de la Comunitat Valenciana se entregan en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València

El evento se celebra este jueves, 4 de junio, con docentes de todo el territorio desde Vinaròs, Segorbe y Benidorm hasta la Pobla de Vallbona, Cullera, Alcoy o Elda

Nueva edición de &quot;Magistrals&quot;, el proyecto que pone en valor la excelencia de los docentes

Nueva edición de "Magistrals", el proyecto que pone en valor la excelencia de los docentes / Vicente Lara /UPV

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Ainhoa Ferrando

Gandia

La Universitat Politècnica de València vuelve a poner en valor a los docentes con una nueva edición de "Magistrals", el programa que distingue a los 25 mejores profesores y profesoras de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunitat Valenciana.

Este año, la ceremonia de entrega de reconocimientos se celebrará este jueves 4 de junio a las 17:30 horas en el Aula Magna del Campus de Gandia de la UPV , que se consolidará como escenario de referencia para rendir homenaje a la excelencia educativa. Como cada año, los estudiantes de primer curso de la UPV propondrán las candidaturas y se reconocerá al profesor o profesora que ha dejado una huella decisiva en su trayectoria académica y personal.

Un reconocimiento a la vocación

El programa no solo destaca la vocación y el compromiso de los docentes, sino que también dignifica una profesión clave para la sociedad, así como el papel esencial en la formación de las nuevas generaciones.

A lo largo de sus ediciones, este evento ha reunido a profesores procedentes de toda la Comunitat Valenciana, desde Vinaròs, Segorbe y Benidorm hasta la Pobla de Vallbona, Cullera, Alcoy o Elda.

Profesionales con perfiles diversos que imparten tanto asignaturas técnicas – Matemáticas, Física o Informática- como materias de humanidades -Lengua, Geografía e Historia-. Entre ellos, hay docentes que inician su carrera y otros que cuentan con una amplia experiencia, que trabajan en centros públicos, privados o concertados.

El acto también contará con la participación de Fran Tudela, conocido como “Cabrafotuda”, creador de contenido y comunicador.

Profesores distinguidos

Estos son los profesores distinguidos:

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  • Leopoldo Abendaño Tirado, del IES Sedaví de Sedaví – Sedaví
  • Juan Vicente Aleixos Borrás de Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA) – Godella
  • Carles Josep Alemany Arbona del IES Gabriel Císcar – Oliva
  • Ernest Arnau Marco del IES de Betxí – Betxí
  • Ramón Bahilo Mateu del Colegio Hermanos Maristas – Valencia
  • Santiago Barragán Rincón del IES María Carbonell – Benetússer
  • Maria Bas Tortosa del IES Josep Segrelles – Albaida
  • María Briz Reyes del Colegio Nuestra Señora del Pilar – Valencia
  • David Caballero Valiente del IES Leonardo da Vinci – Alicante
  • Miguel Ángel Costa Boígues del IES Sorolla – Valencia
  • Esther Delgado Fernández del Colegio CEU San Pablo – Moncada
  • María Lourdes Enguix Vañó del Colegio San Roque – Alcoy
  • Alba Escrivá Palomo del IES Ifach – Calpe
  • Isabel Falcó Ferrer del IES Botànic Cavanilles – La Vall d’Uixó
  • Mariola Just Monzó del Colegio Gregori Mayans i Ciscar – Gandia
  • Esther Llorens Sebastià del Colegio Salesianos San Juan Bautista – Burriana
  • Pedro Manuel Mecinas Poveda del IES Enric Valor – Picanya
  • Laia Pérez Muñoz del IES Luis Vives – Valencia
  • Domingo Querol Cabot del Colegio Pureza de María - Cid – Valencia
  • Rosa Ana Ruiz Gimeno del IES Penyagolosa – Castellón
  • Salut Sabater Ramírez del IES Maria Enríquez – Gandia
  • Francesc Sanfèlix Garcia del IES Maria Ibars – Denia
  • María Luisa Santamaría Malde del Colegio La Salle – Paterna
  • Joan Sebastián Granell del IES Comarcal – Burjassot
  • Verónica Zuriaga Ayora del IES Les Rodanes – Vilamarxant

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