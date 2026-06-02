Los premios "Magistrals" a los mejores profesores de la Comunitat Valenciana se entregan en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València
El evento se celebra este jueves, 4 de junio, con docentes de todo el territorio desde Vinaròs, Segorbe y Benidorm hasta la Pobla de Vallbona, Cullera, Alcoy o Elda
La Universitat Politècnica de València vuelve a poner en valor a los docentes con una nueva edición de "Magistrals", el programa que distingue a los 25 mejores profesores y profesoras de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunitat Valenciana.
Este año, la ceremonia de entrega de reconocimientos se celebrará este jueves 4 de junio a las 17:30 horas en el Aula Magna del Campus de Gandia de la UPV , que se consolidará como escenario de referencia para rendir homenaje a la excelencia educativa. Como cada año, los estudiantes de primer curso de la UPV propondrán las candidaturas y se reconocerá al profesor o profesora que ha dejado una huella decisiva en su trayectoria académica y personal.
Un reconocimiento a la vocación
El programa no solo destaca la vocación y el compromiso de los docentes, sino que también dignifica una profesión clave para la sociedad, así como el papel esencial en la formación de las nuevas generaciones.
A lo largo de sus ediciones, este evento ha reunido a profesores procedentes de toda la Comunitat Valenciana, desde Vinaròs, Segorbe y Benidorm hasta la Pobla de Vallbona, Cullera, Alcoy o Elda.
Profesionales con perfiles diversos que imparten tanto asignaturas técnicas – Matemáticas, Física o Informática- como materias de humanidades -Lengua, Geografía e Historia-. Entre ellos, hay docentes que inician su carrera y otros que cuentan con una amplia experiencia, que trabajan en centros públicos, privados o concertados.
El acto también contará con la participación de Fran Tudela, conocido como “Cabrafotuda”, creador de contenido y comunicador.
Profesores distinguidos
Estos son los profesores distinguidos:
- Leopoldo Abendaño Tirado, del IES Sedaví de Sedaví – Sedaví
- Juan Vicente Aleixos Borrás de Escuelas Profesionales Luis Amigó (EPLA) – Godella
- Carles Josep Alemany Arbona del IES Gabriel Císcar – Oliva
- Ernest Arnau Marco del IES de Betxí – Betxí
- Ramón Bahilo Mateu del Colegio Hermanos Maristas – Valencia
- Santiago Barragán Rincón del IES María Carbonell – Benetússer
- Maria Bas Tortosa del IES Josep Segrelles – Albaida
- María Briz Reyes del Colegio Nuestra Señora del Pilar – Valencia
- David Caballero Valiente del IES Leonardo da Vinci – Alicante
- Miguel Ángel Costa Boígues del IES Sorolla – Valencia
- Esther Delgado Fernández del Colegio CEU San Pablo – Moncada
- María Lourdes Enguix Vañó del Colegio San Roque – Alcoy
- Alba Escrivá Palomo del IES Ifach – Calpe
- Isabel Falcó Ferrer del IES Botànic Cavanilles – La Vall d’Uixó
- Mariola Just Monzó del Colegio Gregori Mayans i Ciscar – Gandia
- Esther Llorens Sebastià del Colegio Salesianos San Juan Bautista – Burriana
- Pedro Manuel Mecinas Poveda del IES Enric Valor – Picanya
- Laia Pérez Muñoz del IES Luis Vives – Valencia
- Domingo Querol Cabot del Colegio Pureza de María - Cid – Valencia
- Rosa Ana Ruiz Gimeno del IES Penyagolosa – Castellón
- Salut Sabater Ramírez del IES Maria Enríquez – Gandia
- Francesc Sanfèlix Garcia del IES Maria Ibars – Denia
- María Luisa Santamaría Malde del Colegio La Salle – Paterna
- Joan Sebastián Granell del IES Comarcal – Burjassot
- Verónica Zuriaga Ayora del IES Les Rodanes – Vilamarxant
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