Los premios "Magistrals" a los mejores profesores de la Comunitat Valenciana se entregan en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València

La Universitat Politècnica de València vuelve a poner en valor a los docentes con una nueva edición de "Magistrals", el programa que distingue a los 25 mejores profesores y profesoras de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunitat Valenciana.

Este año, la ceremonia de entrega de reconocimientos se celebrará este jueves 4 de junio a las 17:30 horas en el Aula Magna del Campus de Gandia de la UPV , que se consolidará como escenario de referencia para rendir homenaje a la excelencia educativa. Como cada año, los estudiantes de primer curso de la UPV propondrán las candidaturas y se reconocerá al profesor o profesora que ha dejado una huella decisiva en su trayectoria académica y personal.

Un reconocimiento a la vocación

El programa no solo destaca la vocación y el compromiso de los docentes, sino que también dignifica una profesión clave para la sociedad, así como el papel esencial en la formación de las nuevas generaciones.

A lo largo de sus ediciones, este evento ha reunido a profesores procedentes de toda la Comunitat Valenciana, desde Vinaròs, Segorbe y Benidorm hasta la Pobla de Vallbona, Cullera, Alcoy o Elda.

Profesionales con perfiles diversos que imparten tanto asignaturas técnicas – Matemáticas, Física o Informática- como materias de humanidades -Lengua, Geografía e Historia-. Entre ellos, hay docentes que inician su carrera y otros que cuentan con una amplia experiencia, que trabajan en centros públicos, privados o concertados.

El acto también contará con la participación de Fran Tudela, conocido como “Cabrafotuda”, creador de contenido y comunicador.

Profesores distinguidos

Estos son los profesores distinguidos:

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